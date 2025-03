Bestuurder die Inès (15) doodreed in bushokje vraagt vrijspraak op proces: “Ik viel niet in slaap, maar verloor even bewustzijn door de warmte”

De 65-jarige bestuurder van een bestelwagen stond vrijdag terecht in de politierechtbank voor het ongeval waarbij de 15-jarige Inès Moula om het leven kwam. De man reed in op het bushokje waar ze zat te wachten. Haar moeder en een derde vrouw raakten zwaargewond. De chauffeur houdt vol dat hij niet in slaap viel, maar even bewusteloos raakte. “Ik zou nooit moe achter het stuur kruipen.”

“21 augustus 2023 was de dag waarop voor het gezin van mijn cliënten de hel losbarstte”, begon advocaat Leen Desmet die tussenkwam voor Farah Debbar, Nina Moula en Hugues Eliat, de moeder, jongere zus en pluspapa van Inès. “Hugues was op het moment van het ongeval aan het werk in Wallonië toen de politie belde om te zeggen dat er een ongeval was gebeurd. Meer info was er nog niet maar hij zou beter snel naar huis komen.”

Zware gevolgen

“Pas op de plaats van het ongeval drong de werkelijkheid tot hem door: Inès was dood en zijn echtgenote vocht nog voor haar leven. Farah draagt tot op vandaag de gevolgen van het ongeval. Ze was slachtoffer van het verkeer terwijl ze er niet eens aan deelnam. Ze zat beschut in een bushokje, maar dat werd weggemaaid.”

“Dat maakt het des te moeilijker dat meneer vandaag zijn verantwoordelijkheid niet wil nemen en zich verschuilt achter medische overmacht. Hij is intussen medisch binnenstebuiten gekeerd, maar er is geen enkel element dat bewijst dat hij echt zou zijn flauwgevallen.”

Op het proces was pluspapa Hugues persoonlijk aanwezig, zijn vrouw en plusdochter niet. “Farah wou absoluut niet komen, het zou veel te zwaar zijn”, zegt Hugues. “Nina is vannacht ziek geworden, waarschijnlijk ook omdat ze nog te veel met de zaak bezig is.”

Naast Farah en Inès, zat die dag ook de 25-jarige Sadaf Sadat uit Kortrijk te wachten op de bus. Zij liep een open beenbreuk op en heeft tot op vandaag last van het ongeval, zowel fysiek als mentaal. “Mijn leven is veranderd”, zei Sadaf zelf. “Ik ben vaak bang dat ik nog eens aangereden wordt en schrik van plotse geluiden.”

Tenslotte stelde ook de biologische vader van Inès zich burgerlijke partij. Hij vloog speciaal over vanuit Algerije om aanwezig te zijn bij het proces.

Overmacht

Het Openbaar Ministerie toonde zich opmerkelijk mild voor de 65-jarige chauffeur. “In deze zaak zijn enkel verliezers”, sprak procureur Tom Janssens. “Er was geen overdreven snelheid, alcohol- of druggebruik gemoeid met dit ongeluk, maar het was wel te wijten aan het rijgedrag van meneer. Er is geen sprake van overmacht en hij moet principieel gestraft worden.”

Volgens de 65-jarige bestuurder was er echter wel degelijk sprake van overmacht. Hij vroeg de vrijspraak. Volgens zijn advocaat Philippe De Jaegere verloor de man kort het bewustzijn door de warmte. “Het was die dag 26 graden en zonnig, in de cabine van een bestelwagen zonder airco kan het snel heet worden”, aldus meester De Jaegere. “Hij kon moeilijk tegen zijn werkgever zeggen dat hij daarom zou staken en kon niet voorzien dat hij een inzinking zou krijgen.”

“Toen hij terug bijkwam, kon hij zich nog terug rechts op de weg parkeren en stond er een man naast zijn voertuig. Die vroeg of hij wel wist dat hij mensen had aangereden. Mijn cliënt had geen idee wat hij had aangericht.”

De chauffeur zelf betoonde zijn medeleven aan de familie, maar hield vol dat hij het ongeval niet kon voorkomen. “Als mijn werkgever mij iets vraagt, dan ben ik altijd plichtsbewust”, zei de man. “Ik ben die dag zonder problemen in mijn bestelwagen gestapt. Mijn werk is dikwijls zwaar, maar moest ik te moe zijn dan zou ik nooit achter het stuur kruipen. Ik heb voldoende verantwoordelijkheid om dat niet te doen.”

Of de rechter de man toch verantwoordelijk stelt voor het ongeval, weten we op 25 april.