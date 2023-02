Beslissing over verdere aanhouding ‘Plopsaland-terrorist’ met week uitgesteld: “Hij dacht dat hij mensen ging moeten beschermen”

De Brugse raadkamer zal pas op 24 februari een beslissing nemen over de verdere aanhouding van Peter C. (46). Advocaat Walter Van Steenbrugge liet de man onderzoeken door een eigen psychiater en legde daar vrijdagochtend een verslag van neer. De zaak werd daarom op zijn vraag met een week uitgesteld.

Hij was niet gekend bij de politie, heeft een blanco strafblad en heeft ook geen psychiatrisch verleden. De reden waarom 46-jarige Peter C. uit Lommel zaterdagavond in een gehuurde Tesla en met geladen vuurwapens naar Miss Belgiëverkiezing in Plopsaland De Panne reed, blijft onduidelijk. Het gerecht gaat er vanuit dat de man van plan was om een terroristische aanslag te plegen, maar volgens advocaat Walter Van Steenbrugge is daar geen sprake van. “Er zit helemaal niets in het dossier dat erop wijst dat hij een aanslag wou plegen of banden zou hebben met een terroristische groepering”, stelt hij. “Hij had het waanidee dat hij mensen ging moeten beschermen. Het is daarom dat hij die wapens bij zich had. Terwijl hij naar de kust reed, heeft hij zélf nog met de politie gebeld.”

Mentale problemen

Volgens Van Steenbrugge kampt C. met ernstige mentale problemen en hoort hij daarom niet thuis in de gevangenis. “Een arrestatie was uiteraard aan de orde, geen kwaad woord over de politie. Maar een verdere gerechtelijke aanhouding is ons inziens niet aan de orde. Deze man hoort niet thuis in de gevangenis. Dat heeft het psychiatrisch onderzoek dat wij lieten uitvoeren duidelijk aangetoond. Mensen met ernstige psychiatrische problemen moeten geholpen worden. Hij moet beschermd worden tegen zichzelf. Het is daarom dat zijn familie zowel bij de vrederechter als bij de onderzoeksrechter heeft aangedrongen op een opname in een instelling.” (AFr)