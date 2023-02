Beschonken doodrijdster (26) die Nathalie (41) uit Veldegem van de weg maaide, voor rechter: “Was het liever zelf geweest”

Nathalie (41) vormde een gelukkig gezin met haar echtgenoot en twee kinderen. Tot een beschonken bestuurster daar in november een einde aan maakte. G.B. (26) was slechts enkele uren ontslagen uit de psychiatrie wegens slecht gedrag. In een uur veroorzaakte ze onder invloed van alcohol drie ongevallen, van Tielt tot Zedelgem. De laatste aanrijding werd Nathalie fataal. Ze werd met hoge snelheid frontaal aangereden op haar fiets. “Ik herinner me niks meer van die dag”, zei G.B. tegen de rechter.

Nathalie Hollevoet was een graag gezien persoon in de ruime omgeving van haar woonplaats Veldegem. Samen met haar echtgenoot en twee kinderen vormde ze een gelukkig gezin. Ook professioneel voelde Nathalie zich goed in haar vel als palliatief verpleegster.

Frontaal aangereden

Op 7 november vorig jaar werd het geluk van het gezinnetje evenwel abrupt aan diggelen geslagen. Nathalie was die bewuste avond met haar elektrische fiets op weg naar een vergadering op haar werk, toen ze om 17.50 uur frontaal werd aangereden op de Torhoutsesteenweg in Loppem door een aanstormende grijze Volkswagen. Ze had geen schijn van kans. De vrouw werd weggeslingerd en overleed ter plaatse.

Aan het stuur van de Volkswagen zat een 26-jarige vrouw uit Tielt. Op dat moment waren drie politiezones al volop op zoek naar de vrouw. Amper een uur voor de fatale aanrijding was ze onder invloed van alcohol – later zou blijken dat ze 1,19 promille in het bloed had, omgerekend zo’n 5 glazen wijn – thuis vertrokken.

“Maar het ging slecht met haar”, stelde haar advocaat donderdagochtend in de politierechtbank. “Ze was die ochtend ontslagen uit de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis waar ze sinds een maand verbleef voor een verslavingsproblematiek en zware gedachten.”

Aan deur gezet in psychiatrie

Volgens het Openbaar Ministerie werd G.B. aan de deur gezet van de psychiatrie, omdat ze tot driemaal toe werd betrapt op alcoholgebruik. “Maar het is níét de schuld van de hulpverleners. Ze kreeg de hulp aangeboden, maar heeft die tot driemaal toe weggegooid”, sprak de procureur, die de beklaagde een veeg uit de pan gaf.

“We moeten de maatschappij beschermen tegen haar. Het is te laat voor Nathalie, maar we mogen dit niet nog eens laten gebeuren. We moeten haar uit het verkeer houden.”

Drie ongevallen

De feiten zijn dan ook hallucinant te noemen. De 26-jarige vrouw uit Tielt kampte met zware gedachten en een drugsverslaving en werd op 7 oktober opgenomen in de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis. Een maand later werd ze de deur gewezen door herhaaldelijk alcoholgebruik, wat daar logischerwijs strikt verboden is. Ze trok die 7 november in de voormiddag huiswaarts en even voor 17 uur begon ze aan haar – wat later zou blijken – dodentocht.

“In Tielt veroorzaakte ze op zeer korte tijd twee ongevallen aan hoge snelheid, waarbij ze telkens vluchtmisdrijf pleegde”, legde de procureur uit. “Om 17.18 uur belde haar broer bezorgd de politie. Mijn zus is onder invloed vertrokken met haar wagen en er zal iets ergs gebeuren, waren zijn woorden. Drie politiezones keken naar haar uit, maar ze konden niet verhinderen dat er nog een derde aanrijding volgde met de bekende dodelijke afloop.”

Levenslang rijverbod

Het Openbaar Ministerie vorderde 18 maanden cel met probatie-uitstel en vijf jaar rijverbod. De procureur vraagt ook om de beklaagde lichamelijk en geestelijk ongeschikt te laten verklaren om met te wagen te rijden en een levenslang rijverbod uit te spreken.

Dat Nathalie geen schijn van kans had, blijkt uit alles. Volgens de verkeersdeskundige werd ze frontaal aangereden met een snelheid van 70 kilometer per uur. Dat gebeurde nadat de 26-jarige bestuurster met hoge snelheid tegen een verkeersgeleider knalde, de controle verloor over het stuur en zo naast de rijbaan belandde.

“De politie zette alles op alles om haar tijdig te vinden, maar werd in snelheid gepakt”, zegt meester Hermien Deprez, die de belangen van de nabestaanden verdedigt. “Nathalie was een heel plichtbewust iemand. Het verdriet om haar dood is enorm. Het gezin is verscheurd van verdriet. Hun leven is die dag verwoest.”

Spijt

De beklaagde nam uiteindelijk zelf het woord. “Ik herinner me niks meer van die dag of het ongeval”, zei ze tot driemaal toe in tranen. “Elke dag ervaar ik pijn, maar ik besef dat dat niks is in verhouding met wat de familie voelt. Het spijt me echt. Ik was het liever zelf geweest.”

Haar advocaat stelde dat er van enige betwisting over de aansprakelijkheid geen sprake is. Dat de vrouw professionele hulp nodig heeft, bewijzen ook de afscheidsbrieven die op het appartement van de beklaagde werden aangetroffen voor het ongeval.

“Ze heeft onnoemelijk veel leed teweeggebracht en mijn cliënte weet dat ze daarvoor zal gestraft worden. Maar we vragen om haar toch enig perspectief te geven. In wezen mocht ze de psychiatrie nooit verlaten hebben, maar door de bekende omstandigheden is dat wel gebeurd. Ze beseft dat ze hulp nodig heeft en staat daar ook voor open.”

De rechtbank velt een vonnis op 2 maart. (MM)