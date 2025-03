Beschonken automobiliste veroordeeld na ongeval met vluchtmisdrijf: “Dronk thuis nog sterke drank”

Bijna 3 promille alcohol had een 33-jarige automobiliste in het bloed toen ze kort na een ongeval met vluchtmisdrijf in Izegem bij haar thuis gevat kon worden. “Ik dronk bij thuiskomst nog sterke drank”, klonk het traditionele excuus. “Maar ik had inderdaad wat wijn op.”

Op 28 april 2024 botste E.P. in de Eigenhaardstraat in Izegem met haar auto tegen een geparkeerde wagen. Na de aanrijding reed ze gewoon verder. Niettemin kon ze niet veel later al in haar woning aan de tand gevoeld worden. Een ademtest leverde bijna 3 promille alcohol in het bloed op. In de wagen kon een lege fles wijn gevonden worden. “Na het ongeval hield ik wat verderop nog halt. Ik stelde maar beperkte schade aan mijn auto vast en dacht dat ik een borduur of bloembak had geraakt”, klonk het voor de politierechter. “Bij thuiskomst dronk ik nog sterke drank. Ik kroop wel achter het stuur na het drinken van wijn.”

De vrouw moest meteen haar rijbewijs voor vijftien dagen inleveren. De politierechter deed daar nog eens vijftien dagen bovenop. Er moet ook een boete van 1.600 euro betaald worden. Voor de dronkenschap achter het stuur werd ze vrijgesproken, niet voor de alcoholintoxicatie. (LSi)