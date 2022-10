Beruchte Torhoutenaar krijgt zeven maanden cel voor drugsverkoop in nasleep folterzaak

Torhoutenaar Koen V. (34) heeft voor de Brugse rechtbank zeven maanden effectieve celstraf gekregen voor drugsverkoop. De feiten kwamen aan het licht tijdens een huiszoeking in het kader van gruwelijke folterpraktijken.

Onder invloed van speed sloot Koen V. in september vorig jaar zijn toenmalige vriendin twee dagen op in zijn appartement en onderwierp haar aan vreselijke folterpraktijken.

In levensgevaar

Hij takelde het toen amper twintigjarige meisje zo zwaar toe dat zij met een klaplong, gebroken halswervels, uitgerukte haren en blauwe plekken over het hele lichaam in het ziekenhuis belandde. Ze verkeerde zelfs een tijdje in levensgevaar. In april kreeg V. tien jaar cel van de rechter. Intussen tekende hij beroep aan tegen die uitspraak.

Tijdens de huiszoeking die het gerecht uitvoerde in het kader van de folterzaak werd ook 23 gram speed aangetroffen in het appartement van V. in Torhout. Volgens het Openbaar Ministerie verkocht de man cocaïne, speed en cannabis. V., die lid is van een beruchte West-Vlaamse misdaadfamilie, ontkende dit evenwel met klem. (AFr)