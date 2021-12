Beruchte tafelschuimster ruilt Brugse gevangenis voor psychiatrische instelling

Nadine W., beter bekend als de schrik van de kusthoreca, is maandag vrijgelaten uit de Brugse gevangenis. Op bevel van de vrederechter werd ze meteen opgenomen in de psychiatrie.

Nadine W. (50) ging bijna 120 keer op restaurant maar kon de rekening nooit betalen. Al was die nooit heel hoog, want de vrouw hield het veelal op een croque monsieur of een stukje taart met koffie. De tafelschuimster sloeg vooral toe aan de kust wat haar de bijnaam ‘schrik van de kusthoreca’ opleverde. Maar ook in Gent, Brugge en Kortrijk liet ze rekeningen onbetaald achter.

Gespreid over diverse processen in de West- en Oost-Vlaamse strafrechtbanken kreeg de vrouw in totaal liefst acht jaar cel en een boete van 100.000 euro opgelegd. Omdat het in de afzonderlijke zaken telkens om lichte straffen ging, was een onmiddellijke aanhouding niet mogelijk en bleef ze lange tijd op vrije voeten.

Vrederechter

W. bleef de feiten aaneenrijgen tot ze in juli 2019 uiteindelijk toch achter de tralies belandde. Dankzij haar advocaat Peter Gonnissen werden de zware celstraffen en boetes in beroep stevig beperkt. In plaats van acht moest Nadine W. nog ‘slechts’ drie jaar brommen.

Meester Gonnissen drong tijdens de diverse gerechtelijke procedures meermaals aan op internering. “Ze leeft op een andere planeet en hoort helemaal niet thuis in de gevangenis”, zo stelde hij. In februari vorig jaar volgde de Gentse rechtbank zijn redenering en beval ze de internering van W. In beroep werd die beslissing weer ongedaan gemaakt.

Maandagavond liep de celstraf van de tafelschuimster af. Maar de vrouw kwam niet zomaar op straat terecht: op vraag van de gevangenisdirectie besliste de vrederechter om Nadine W. te colloqueren. Ze ging meteen na haar vrijlating naar een gesloten afdeling in het psychiatrisch ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw in Brugge waar ze 40 dagen in observatie moet blijven. Daarna zal de vrederechter zich opnieuw over haar dossier buigen. (AFr)