Beruchte gangster krijgt vier jaar cel voor brutale afpersing op parking in Jabbeke

Marius C., een beruchte gangster en lid van de Roemeense maffia, heeft in de Brugse rechtbank vier jaar effectieve celstraf gekregen voor een brutale afpersing op een parking in Jabbeke. “Als mijn cliënt niet meewerkte, zouden ze hem een oor afsnijden en zijn gezin uitmoorden”, pleitte de advocate van het slachtoffer.

Op 27 september 2019 nam de beruchte Roemeense crimineel Marius C. (35) telefonisch contact op met een landgenoot die in Torhout woont. Hij vroeg de bedrijfsleider om in zijn peperdure BMW naar de snelwegparking in Jabbeke te rijden. Vertrouwd met de reputatie van het notoire maffialid, een imposante spierbundel en voormalig kickbokser, stemde de man daarmee in. Op de parking stapten Marius C. en zijn Roemeense kompaan Ion-Iulian M. (39) op hem af. Marius C. stapte in bij de Torhoutenaar en duwde hem een mes onder de neus.

“Mijn cliënt moest 28.000 euro overschrijven en een verkoopovereenkomst voor zijn wagen ondertekenen”, pleitte de advocate van het slachtoffer. “Als hij niet meewerkte, zouden ze hem een oor afsnijden en zijn gezin uitmoorden.”

Opgepakt in Frankrijk

Het slachtoffer tekende het document, stond zijn wagen af en werd achtergelaten op de parking. Hoewel hij had moeten beloven te zwijgen, stapte het slachtoffer toch naar de politie. Een paar maanden later werd de BMW in de buurt van Lyon door de Franse politie onderschept. Naast Ion-Iulian M. werden ook Razvan-Constantin M. (31), een Roemeen die in Koekelare woont, en Dana-Cornelia C. (33), de vriendin van Marius C., in de boeien geslagen.

Marius C. zelf werd ook in Frankrijk opgepakt en zit momenteel in de cel in Roemenië, waar hij acht jaar cel kreeg voor onder andere drugshandel, geweldpleging, verkrachting, ontvoering en bendevorming. Hij stuurde zijn kat naar het proces in Brugge waar hij vrijdag vier jaar cel kreeg. Tijdens zijn verhoor beweerde hij dat het slachtoffer nog geld aan hem moest, maar daar zijn volgens de procureur geen bewijzen voor.

31.000 euro schadevergoeding

Ion-Iulian M. kreeg drie jaar effectief. Razvan-Constantin M., die bij de vrouw van het slachtoffer de kopie van het inschrijvingsbewijs ging ophalen, kreeg 120 uur werkstraf. Dana-Cornelia C., die in Roemenië een rekening opende om het afgeperste geld op te storten, kreeg 20 maanden celstraf met uitstel. Aan het slachtoffer kende de rechter een totale schadevergoeding toe van ruim 31.000 euro. (AFr)