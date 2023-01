Beroering in rechtbank Veurne: vrouw wordt niet overgebracht uit gevangenis door plaatsgebrek in busje: “Meester, ik mag niet mee”

Ontsteltenis in de rechtbank van Veurne dinsdagochtend. Enkele minuten voordat het proces tegen W.C. (36) – die terechtstaat omdat ze haar man met een mes neerstak – zou starten, bleek de vrouw niet aanwezig te zijn. De reden? Er was geen plaats voor haar in het busje dat vanuit de gevangenis in Brugge kwam.

Bijna een jaar na de feiten zou de 36-jarige W.C. terechtstaan wegens poging tot doodslag op haar man (55). Na een hoogoplopende ruzie, waarbij beiden teveel hadden gedronken, diende ze haar man op Valentijn vorig jaar een messteek in de buik toe, in hun woning in de Voetbalstraat. De man overleefde de feiten en het koppel zit nu in een echtscheiding verwikkeld. Haar man T. kwam naar de rechtbank, eist een voorlopige schadevergoeding van 7.500 euro en zou voor het eerst zijn vrouw weer in de ogen kijken. Tot plots bleek dat W.C. niet aanwezig was omdat er voor haar geen plaats was in het busje dat de gevangenen vanuit Brugge overbrengt. Ontsteltenis alom.”

“Werkelijk schandalig”

“Ik ben echt verbolgen en dit is werkelijk schandalig”, maakte de procureur zich druk. “Het blijkt dat er vandaag zes gevangenen vanuit Brugge naar Veurne moesten worden gebracht en er maar plaats is voor vijf. De dienst van de politie die de gevangen overbrengt kon dit niet eerder weten dan? Bovendien beslissen zij op eigen houtje dan maar wie achter moet blijven. Dit is een vrouw die terechtstaat voor zeer ernstige feiten: een poging tot doodslag. En zij moet dan achterblijven, terwijl iemand die enkele winkeldiefstallen pleegde wél wordt overgebracht. Pas op: ook die heeft daartoe het recht. Ik zal de diensten om uitleg vragen over deze beslissing. Ook het feit dat niemand op de hoogte werd gebracht kan echt niet.”

“Meester, ik mag niet mee met het busje”

Ondanks afspraken werd immers ook niet de griffie noch de advocaat van W.C. op de hoogte gebracht. “Ik werd vlak voor de zitting gebeld door W.C.”, sprak haar raadsman Mathieu Langerock. “Ze was aan het wenen: meester, ik mag niet mee met het busje! Dit is toch echt bij de haren gegrepen in deze tijden! Trouwens, ze is klein van gestalte. Ze had perfect tussen die andere vijf kunnen zitten. Het is echt noodzakelijk dat ze hier aanwezig is om haar verhaal te kunnen doen.” De zaak werd daarom uitgesteld naar 31 januari. (JH)