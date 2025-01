Berichtjes, bloemen, anonieme brief, vals Facebookprofiel: dertiger voor tweede keer veroordeeld voor belaging vrouw

Stalking van een vrouw bracht een 37-jarige man uit Izegem al voor de tweede keer in enkele jaren tijd voor de rechtbank. Terwijl hij er de eerste keer zonder straf vanaf kwam, kreeg hij dit keer wel een voorwaardelijke celstraf. “Hij had nooit slechte bedoelingen”, aldus zijn advocate. “Maar er is toch duidelijk een probleem om grenzen te respecteren”, vond de rechter.

In september 2021 leerde G.P. uit Izegem de vrouw via een gemeenschappelijke vriend tijdens een opleiding in het avondonderwijs kennen. Al snel contacteerde hij haar via sociale media. De vrouw vond dat oké, maar enkel als het over de opleiding ging. “Privécontacten, daar had ze geen behoefte aan”, aldus Stephanie Van den Broecke, de advocate van de vrouw. “Dat liet ze ook duidelijk weten, ook later nog toen de berichtjes maar bleven komen.” Op 22 maart 2022 kreeg de vrouw plots zelfs een boeket bloemen en een liefdesverklaring naar haar adres opgestuurd.

In februari 2024 gooide de vrouw het over een andere boeg en beantwoordde ze de berichten van G.P. helemaal niet meer. Waarop hij overschakelde naar plan B en via de gemeenschappelijke vriend contact probeerde te zoeken. Volgens de openbare aanklager nam hij ook met een vals Facebookprofiel en een anonieme brief zelfs contact met de vriend en de broer van de vrouw. Het gerecht greep in en legde G.P. een contactverbod van drie maanden op. Dat respecteerde hij, maar na afloop van die periode stuurde hij opnieuw een mail en dook hij op aan de woning van de vriend. “Ze vond geen rust en had constant schrik”, aldus nog Stephanie Van den Broecke. “Uiteindelijk is ze ingestort en twee keer in het ziekenhuis opgenomen. Ze wil gewoon met rust gelaten worden.” Aan de rechter vroeg ze opnieuw een contactverbod op te leggen.

Voorwaardelijke celstraf met voorwaarden

“Bloemen, talloze berichten, opduiken in een doodlopende straat, … Hij moet grenzen en rust leren respecteren”, vond de openbare aanklager. “In 2017 stond hij trouwens al eens terecht voor belaging van een andere vrouw.” G.P. erkende zijn fouten. “Maar het was moeilijk om te aanvaarden dat hij, net als die vorige keer, opnieuw verkeerd bezig was”, aldus zijn advocate. Hij ontkende wel achter de anonieme brief of het vals Facebookprofiel schuil te gaan. Aan het slachtoffer betaalde hij al 1.000 euro schadevergoeding. De rechter veroordeelde hem nu tot een voorwaardelijke celstraf van twaalf maanden, maar koppelde daar wel begeleidende voorwaarden aan. Het slachtoffer kreeg een voorlopige schadevergoeding van 1.500 euro toegekend, maar pas na onderzoek van een gerechtsdeskundige zal de definitieve schade begroot kunnen worden. (LSi)