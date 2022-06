Bendeleider riskeert 37 maanden cel na diefstal van Range Rovers en crash na achtervolging

Vijf Moldaviërs staan in de Brugse rechtbank terecht voor de diefstal van vijf Range Rovers, onder meer in Knokke. De vermeende bendeleider riskeert 37 maanden effectieve celstraf.

Op 18 mei vorig jaar werd in Knokke een Range Rover Sport gestolen. De politie kon het voertuig lokaliseren en zette de achtervolging in. De Range Rover crashte aan de afrit van de E34 in Moerbeke-Waas waarop bestuurder Vasile B. (28) in de boeien werd geslagen. De Moldaviër verklaarde dat hij door landgenoot Ruslan M. (26) naar Knokke was gebracht en hij de Range Rover naar Nederland moest brengen. Volgens hem had M. de wagen gestolen.

De Toyota Corolla waarmee het duo naar Knokke was gekomen leidde de speurders naar een adres in Sint-Jans-Molenbeek van waar M. op 26 mei vorig jaar samen met Anton U. (34) naar de woning van Valeriu P. (30) en zijn vriendin Cristiana P. (21) in Aarschot reed.

Software om auto’s te stelen

Daar ging de politie tot arrestaties over. Op de adressen in Aarschot en Molenbeek trof de politie speciale apparatuur en software aan om auto’s te stelen.

Verder onderzoek linkte de bende aan diefstallen van nog vier andere Range Rovers in Kraainem, Tervuren, Zaventem en Antwerpen. Ook in het Groothertogdom Luxemburg ging de bende met een voertuig aan de haal. Door zijn contacten met een Ghanese heler ziet het parket Ruslan M. als leider, maar zelf ontkent hij die rol met klem.

Hij riskeert 37 maanden cel. B. en U. kijken aan tegen respectievelijk 2 jaar en 15 maanden cel. Zelf vroegen ze een mildere straf met uitstel. Valeriu P. en zijn vriendin riskeren respectievelijk 15 maanden en een jaar cel voor hand- en spandiensten. Naar eigen zeggen waren ze niet op de hoogte van de plannen van hun landgenoten. De rechter doet uitspraak op 28 juni. (AFr)