Belastingcontroleur uit Nieuwpoort vrijgesproken voor schending van beroepsgeheim

Een 45-jarige belastingcontroleur uit Nieuwpoort is door de strafrechter vrijgesproken voor het schenden van zijn beroepsgeheim. Volgens zijn advocaat wilde K.D. zich enkel interessant maken, waarop de procureur concludeerde dat hij nogal een zielig figuur is.

De man stond terecht nadat hij zich in een brasserie in De Panne begon te moeien met de financiële problemen daar. “Hij leerde de zaakvoerders van brasserie 5 voor 12 in De Panne kennen die in moeilijkheden zaten voor een afbetalingsplan voor de btw”, sprak de procureur.

“K.D. gaf hen zijn kaartje, niet als consulent maar privé, en stelde zich voor als medewerker van de FOD Financiën. Hij beloofde hen te helpen als ze financiële documenten overmaakten. Uiteindelijk stuurde hij dat door naar een bevriend koppel en maakte er zo de zaakvoerders belachelijk mee, die dit te weten kwamen. Het is schending van het beroepsgeheim.”

“Zielig figuur”

Volgens de advocaat van K.D. heeft de man met de gegevens niks gedaan en deed hij dus ook niets verkeerd. “Hij wilde zich enkel interessant voordoen bij zijn vrienden”, sprak hij. Volgens de procureur gaat het om een zielig figuur, temeer K.D. enkele maanden geleden al eens terechtstond voor misbruik van zijn functie. Toen kreeg hij de opschorting voor beledigingen, dit keer werd hij vrijgesproken. (JH)