Beklaagden vragen vrijspraak voor rol in mensensmokkelbende

Op het proces tegen een grote Koerdische mensensmokkelbende hebben alle beklaagden woensdagnamiddag de vrijspraak gevraagd. De verdediging legde uit dat de Irakezen niet wisten dat ze hand- en spandiensten verleenden aan een criminele organisatie. De bende vervoerde gammele bootjes vanuit Duitsland naar Noord-Frankrijk.

Bahzad H.

Bahzad H. (43) hangt veertig maanden cel boven het hoofd. De Irakees gaf toe dat hij zijn neef vanuit Bremen vergezelde naar Frankrijk, maar ontkent elke betrokkenheid bij mensensmokkel. Tijdens het uitstapje werd de beklaagde wel wat achterdochtig. “Hij dacht aanvankelijk dat die rubberboot misschien gestolen waar was”, aldus meester Kris Vincke. Na de feiten verbrak H. naar eigen zeggen onmiddellijk elk contact met zijn neef.

Ondergeschikt drong meester Vincke aan op een straf met uitstel, met uitzondering van de zes maanden voorhechtenis. De man uit Stuttgart beschikt ook nog over een blanco strafblad. “De mensen die u hier ziet, die ken ik niet. Ik heb met geen van hen iets te maken gehad. Mijn neef heeft twee jaar geleden mij in deze moeilijkheden gebracht en ik heb sindsdien met hem geen contact meer”, zei hij in zijn laatste woord.

Karzan S.

Ook voor Karzan S. (43) werd de vrijspraak gevraagd. De Irakees uit de Duitse stad Bielefeld bekende nochtans dat hij drie keer geholpen had bij het inladen. Volgens meester Renaat Landuyt staan justitie en de speurders echter te weinig stil bij het moreel element. “Het siert dat men inzet heeft, maar soms is het enthousiasme te verregaand. Het is de waarheid, maar het is een beetje zoals de VTM. Het is gekleurd.”

De vordering van vier jaar cel vond de verdediging sowieso buitensporig. Meester Landuyt stelde een voorwaardelijke straf voor, met uitzondering van de negen maanden voorhechtenis. “Ik ken geen mensen hier. Ik heb fouten gemaakt. Het spijt me. Ik zal die fouten niet opnieuw maken”, verklaarde S.

Alan A.

Voor Alan A. (54), die al veertien maanden in voorhechtenis zit, werd woensdagochtend dertig maanden cel gevorderd. De Irakees werd als enige niet bijgestaan door een advocaat. “Ik had er wel één, maar hij vroeg heel veel geld en ik had de middelen niet om hem te betalen”, klonk het.

Vervolgens legde de beklaagde uit dat hij tot april 2022 zeven jaar lang in Tsjechië woonde. Pas toen hij als vrachtwagenchauffeur in Duitsland aan de slag ging, leerde hij in Bielefeld een medebeklaagde kennen. “Ze hebben mij een keer gevraagd om hen te helpen met inladen, maar ik wist niet waarover het ging. Ik heb gewoon geholpen omdat ze vrienden zijn, maar dat was de enige keer.”

Ahmed B.

Vervolgens vroeg meester Koen Blomme voor zijn beide cliënten de vrijspraak. De Irakees Ahmed B. (26) vestigde zich in november 2021 in Osnabrück, waar zijn zus en schoonbroer al woonden. In zijn woning werd een soort boekhouding van de bende gevonden, maar het schriftje zou er door iemand anders achtergelaten zijn. “Hij heeft dat cursusblok gewoon gebruikt toen hij Duits aan het studeren was”, pleitte meester Blomme.

Ondergeschikt benadrukte de verdediging dat vier jaar cel een te zware vordering is. De voorhechtenis van ondertussen ruim een jaar zou volgens de advocaat moeten volstaan. B. verklaarde zelf dat hij gewoon wat mensen geholpen had, zonder te weten wat er echt gaande was. “Ik heb niets misdaan. Niets genomen, niets gebracht, niets gekocht. Ik heb met dat smokkelwerk allemaal niets mee te maken.”

Kahy H.

Kahy H. (33) uit Duisburg hangt zes jaar cel boven het hoofd, maar beweerde eveneens dat hij niets afwist van mensensmokkel. “Hij werd aangesproken op café met de vraag of hij iets wilde bijverdienen.”

Naar eigen zeggen werd hem verzekerd dat het geen illegale transporten waren. In totaal reed H. vier keer naar Frankrijk. “We gaan nu zover door te zeggen dat een bootje vervoeren naar Frankrijk altijd is om mensen te smokkelen. De laatste keer neemt hij zelf zijn vrouw mee. Dat had hij uiteraard niet gedaan als hij wist dat het illegaal was.”

Ondergeschikt vroeg meester Blomme om de straf te beperken tot de tien maanden voorhechtenis. “Ik was me er niet van bewust dat er mensen zouden sterven met een boot. Ik ben dat pas achteraf te weten gekomen. Ik wist helemaal niet dat het zover zou komen”, zei de beklaagde in zijn laatste woord.

Sarhang H.

Ten slotte vroeg meester Yorick Van Rintel de vrijspraak voor Sarhang H. (39), die zeven jaar cel riskeert. De Irakees uit Bielefeld zou met een medebeklaagde in contact gekomen zijn toen hij diens auto depanneerde. Later werd hij ingeschakeld voor enkele klusjes in een loods. “Zijn opdracht was om een aantal voertuigen te verplaatsen, te laden en te lossen. Hij heeft dat op nog geen maand in totaal vier keer gedaan.”

Met mensensmokkel of met de huur van de loods heeft H. volgens zijn raadsman niets te maken. De beklaagde zit sinds juli 2022 in de cel en hoopt vooral zo snel mogelijk naar huis te kunnen. “Ik heb veel spijt en ik betreur het ten zeerste. Ik heb een gezin, ik ben vader van vijf kinderen. De kleinste kent me niet meer en zegt nonkel tegen me”, klonk het.