Beklaagde vraagt vrijspraak voor gesjoemel bij detachering in de bouwsector

Een 57-jarige Turk uit Edingen heeft verzet aangetekend tegen zijn verstekveroordeling tot tien maanden effectieve celstraf voor illegale tewerkstelling, belemmering van toezicht en detacheringsfraude. F.G. houdt echter vol dat hij correct handelde op de werf van K Tower in Kortrijk.

Tijdens de bouw van de K Tower in Kortrijk voerden de sociale inspectiediensten op 15 september 2016 een controle uit. Een Turkse bouwvakker bleek niet over de juiste papieren te beschikken om in België te werken. Bij een controle op een werf in Heist-op-den-Berg werd dezelfde illegale arbeider een week later opnieuw aangetroffen.

Het onderzoek wees uit dat het toenmalige bedrijf van F.G. als onderaannemer actief was op beide werven. De beklaagde schakelde echter een Franse firma in om Roemeense en Turkse werkkrachten te leveren. Zogezegd werden in Frankrijk al sociale bijdragen betaald, maar dat bleek niet te kloppen. G. werd bijvoorbeeld ook door de werfleider aangewezen als de baas. “Die link met Frankrijk bestond enkel op papier, dus moest er eigenlijk hier RSZ betaald worden”, aldus arbeidsauditeur Jeroen Lorré. Door te sjoemelen met die detachering werd volgens het arbeidsauditoraat voor negentien werknemers in totaal ruim 62.000 euro aan sociale bijdragen ontdoken.

F.G. werd op 16 juni 2021 bij verstek veroordeeld tot tien maanden effectieve celstraf en ruim 21.000 euro verbeurdverklaring. De verdediging tekende echter verzet aan tegen dat vonnis. Enkel de gebrekkige medewerking aan een controle van bepaalde documenten werd niet betwist. De verdediging benadrukte wel dat G. te goeder trouw samenwerkte met zijn Franse onderaannemer. Naar eigen zeggen kon hij absoluut niet weten dat ze in Frankrijk mogelijk niet correct gemeld waren bij de sociale zekerheid. “De inspectie baseert zich te veel op de verklaringen van die ene werfleider”, klonk het. Ondergeschikt vroeg de advocaat van G. een werkstraf voor zijn cliënt.

De rechter doet uitspraak op 21 december.