Beklaagde tijdens mensensmokkelproces opgepakt voor moordpoging in Duitsland

Een 23-jarige Iraakse beklaagde is tijdens het proces tegen een grote mensensmokkelbende gearresteerd in het kader van een Europees aanhoudingsbevel. Dat bevestigen zijn advocate Nadia Lorenzetti en het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Reband O. zou door het Franse gerecht verdacht worden van een moordpoging in november 2021 in Duitsland.

In totaal moeten 21 beklaagden zich voor de Brugse correctionele rechtbank verantwoorden voor hun aandeel in een Koerdische mensensmokkelbende. Vanuit Duitsland werden gammele bootjes vervoerd naar Noord-Frankrijk, met het oog op de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk. Het openbaar ministerie vorderde voor de spilfiguren tot dertien jaar gevangenisstraf. Reband O. hangt in het mensensmokkeldossier zeven jaar cel boven het hoofd.

Betrokken bij moordpoging

In de loop van het onderzoek werd de Irakees onder voorwaarden en op borg vrijgelaten. Woensdagochtend liet de procureur hem op het proces echter opnieuw arresteren. Het Franse gerecht vaardigde immers een Europees aanhoudingsbevel uit tegen de man. O. wordt verdacht van betrokkenheid bij een moordpoging op 13 november 2021 in zijn woonplaats Osnabrück. De Brugse onderzoeksrechter heeft hem ondertussen ook aangehouden voor die feiten. De raadkamer zal nu moeten oordelen over zijn eventuele overlevering aan Frankrijk.

De moordpoging in Osnabrück werd woensdag door procureur Frank Demeester aangehaald tijdens zijn requisitoir. Tijdens een vermeend conflict tussen mensensmokkelaars werd tot tien keer toe geschoten op een man. Het slachtoffer werd minstens zes keer geraakt in het bekken en de onderbuik. “Volgens de Franse politie zijn twee verdachten hier mogelijk betrokken bij die moordpoging. We zitten dus niet bij de kleine jongens van de bende”, stelde het openbaar ministerie.