Bekende tv-kok Sergio Herman (54) raast aan 90 km/u door bebouwde kom: “Rijbewijs is héél belangrijk voor hem”

Sergio Herman (54) stond vrijdagochtend terecht voor de Brugse politierechtbank voor een zware verkeersovertreding. De topchef raasde aan 90 kilometer per uur, gecorrigeerd naar 84, door de bebouwde kom in Zeebrugge. De rechter besloot een geldboete en rijverbod van 12 dagen op te leggen.

Op 12 maart 2024 werd de wagen van Sergio Herman geflitst in de Kustlaan in Zeebrugge. Die baan ligt pal in de bebouwde kom waardoor slechts 50 kilometer per uur is toegestaan, maar de Zeeuw vlamde aan 90 kilometer per uur – gecorrigeerd naar 84 kilometer per uur.

De topchef moest daarom vrijdagochtend voor de politierechtbank in Brugge verschijnen. Hij kon zelf niet aanwezig zijn, maar stuurde wel een advocaat. “Mijn cliënt had hier graag persoonlijk verschenen”, zegt advocaat Pieterjan Dens die in naam van Omar Souidi optrad. “Helaas zit hij momenteel in Azië.”

Uitspraak

Volgens de advocaat was het op de moment van de feiten een erg drukke periode. “Meneer was net dat moment bezig met de overname van een restaurant en ook op privévlak was het toen erg druk”, zegt advocaat Dens. “Al weten we dat dat geen excuus is.”

Sergio Herman heeft inmiddels 6 voorgaande veroordelingen in de politierechtbank, wel in 23 jaar. “Meneer rijdt zeer veel kilometers. Zijn rijbewijs is dan ook heel belangrijk voor hem. Hij woont in Knokke-Heist, maar heeft een zaak in Antwerpen en gaat dagelijks op en af.”

De politierechter besloot de topchef te veroordelen tot een geldboete van 400 euro en een rijverbod van 12 dagen.