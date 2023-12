Bekende horecabroers veroordeeld voor inbreuken op voedselveiligheid

De stiefbroers Zowie Hayen (20) en Mon De Rijck (21), die in hun tienerjaren de bekende horecazaak Uilenspiegel overnamen in hartje Brugge, werden maandag veroordeeld tot boetes voor inbreuken op de voedselveiligheid.

In het jaar voor de start van de coronacrisis namen stiefbroers Zowie Hayen en Mon De Rijck – toen 16 en 17 – Uilenspiegel over: een brasserie met hotel in de historische binnenstad van Brugge. Een ‘tienerstunt’ die niet onopgemerkt bleef, toen het duo ook nog eens uitpakte met optredens van voormalige winnaars van het Eurovisiesongfestival op hun terras.

De twee prille twintigers en hun vennootschap moesten zich dit najaar voor de correctionele rechtbank in Ieper verantwoorden voor inbreuken op regels rond voedselveiligheid na een controle vorig jaar door federaal voedselagentschap FAVV.

Onbetaalde boete

“Het gaat om vervallen levensmiddelen, inbreuken op de traceerbaarheid van levensmiddelen en inbreuken op hygiëne”, somde de procureur op. “De boete werd nooit betaald. Nochtans werd heel wat moeite gedaan om aan te manen tot betaling, waaronder telefonisch contact en een bezoek van de politie.”

De oorspronkelijke minnelijke schikking bedroeg 750 euro. Omdat deze niet werd betaald, riskeerden de zaakvoerders hogere boetes van 800 euro per persoon. Voor de vennootschap werd een boete gevorderd van 4.000 euro, waarvan de helft met uitstel.

Schone winsten

Hun advocaat Frank Scheerlinck pleitte voor de opschorting. “Mijn cliënten hebben ongeveer een miljoen euro geleend voor het restaurant. Ze zitten op hun limiet op het vlak van financiële middelen. Hun zaak draait goed, maar ze vrezen dat ze niet toekomen op het einde van de maand.”

Waarop de rechter meer uitleg vroeg aan de zaakvoerders zelf. “We hebben schone winsten gedraaid en hebben dat telkens geïnvesteerd in nieuwe projecten”, verklaarde Zowie. Zoals Owla, de ontwijde Heilige Familiekerk bij Uilenspiegel die de ze ombouwden tot concert- en eventzaal. In de voorbije zomer pakten ze er uit met optredens van Helmut Lotti, 10cc, Willy Sommers, Laura Lynn, Frans Bauer en andere artiesten uit binnen- en buitenland.

In oktober haalden de stiefbroers nog opgelucht adem: Owla kreeg alsnog een omgevingsvergunning na klachten en een procedure van buurtbewoners over verkeers- en geluidsoverlast. “Hadden we geen vergunning gekregen, dan was dit een financieel drama”, zei Zowie toen. De onbetaalde minnelijke schikking bestempelde hij als “een slordigheid en stommiteit”. “Ik had liefst direct betaald, want het is al deze shit niet waard. Er zijn geen excuses voor, het is wat het is.”

Verse producten

Hij noemde de vastgestelde inbreuken in de keuken “klein”. “Wij werken met verse producten, waarvan een aantal net de houdbaarheidsdatum had overschreden en er blijkbaar niet voldaan was aan juiste etikettering. Dat kan weleens gebeuren en werd over het hoofd gezien. Er was geen sprake van schimmel of zo. In de keuken was het niet proper genoeg, maar de controle gebeurde net in het heetst van de strijd tijdens een erg druk middagservies.”

Recidivegevaar?

“Als jullie klanten dit allemaal zouden weten… Jullie spelen met de volksgezondheid. Ik hoop dat jullie dat goed beseffen”, waarschuwde de rechter die de stiefbroers bevroeg over hun opleiding en ervaring in de horeca. Ze verwees ook naar herhaaldelijke inbreuken op het gebruik van het voorlopig rijbewijs. “Is er nu ook recidivegevaar? Ben je de gunst van opschorting waard? Welke garanties krijgt de rechtbank dat jullie niet zullen hervallen?”

De procureur gaf een negatief advies voor een eventuele opschorting. “Gelet op de aard van de inbreuken. Desnoods kan een deel van de boete uitgesproken worden met uitstel.”

Boetes

De rechtbank veroordeelde de vennootschap en de stiefbroers maandagvoormiddag. Beide kregen boetes van 800 euro, waarvan 400 euro met uitstel voor Zowie en 600 euro met uitstel voor Mon. Hun vennootschap is veroordeeld tot een boete van 4.000 euro, waarvan 2.800 euro met uitstel. (TP)