Bejaarde man (74) vrijgesproken voor neersteken indringer: “Ik ben geschrokken van mezelf”

De rechter in Ieper sprak een 74-jarige man vrij nadat hij in zijn woning een indringer neerstak. De man stond terecht voor poging doodslag, maar zijn advocaat pleitte wettige zelfverdediging. “Ik had nooit de bedoeling om die man te verwonden, maar ik voelde mij bedreigd.”

Op 25 juli 2020 zag Jan Sanders plots een man voor zijn deur passeren. “Ik zag hoe die aanklopte bij mijn buurman, maar ik wist dat die niet thuis was en zei dat ook tegen de bezoeker”, vertelt Jan Sanders. “Hij vroeg mij of hij hier niet mocht blijven wachten op de buurman. Ik zag dat eerlijk gezegd niet zitten. Het was immers al rond 22 uur. Voor hetzelfde geld kwam de buurman maar ’s anderdaags terug.”

Toen Jan zijn deur dichtdeed, hoorde hij plots een groot kabaal. Het bleek dat de passant, de 29-jarige nu in Antwerpen wonende C.F., de deur instampte en de woning van Jan binnenkwam. “Hij kwam tot in mijn keuken en bedreigde mij. Ik zei dat hij mijn huis moest verlaten, maar de indringer luisterde niet.”

Paniek

De bewoner raakte in paniek en greep achter zich een mes dat op het aanrecht lag. “Toen hij maar bleef dichterbij komen, haalde ik blindelings uit. Ik weet zelfs niet waar ik hem raakte, maar hij strompelde achteruit en viel over een verhoogje.”

De gewonde kon naar buiten lopen en zeeg neer langs de straat. Net op dat moment passeerde er een wijkagent die alarm sloeg. C.F. werd opgenomen in het ziekenhuis en verkeerde even in levensgevaar. Er volgde een operatie en op 6 augustus verliet de twintiger het ziekenhuis.

Ondertussen verscheen Jan Sanders voor de onderzoeksrechter. “Ik verbleef een week in de gevangenis, wat geen aangename ervaring was”, aldus Jan. “Het was voor mij de eerste keer dat ik zoiets meemaakte, het was wel speciaal. Ik had echter geen schrik dat ik lang zou moeten binnenblijven.”

Poging tot doodslag

Voor de Ieperling was na zijn vrijlating de ellende nog niet voorbij. Het parket was van mening dat Sanders over de schreef was gegaan en bracht de man voor de rechter voor poging doodslag. “Mijn cliënt is de braafste man van Ieper en hij had zeker niet de bedoeling om iemand te verwonden of te doden. Hij wou enkel zichzelf verdedigen”, aldus meester Herman Baron, die het opnam voor de zeventiger. “Het is een duidelijk geval van zelfverdediging.”

De rechtbank volgde de stelling van de verdediging en sprak Jan Sanders vrij. Zijn belager, die al 16 veroordelingen op zijn naam had, kreeg een celstraf van 1 jaar en een geldboete van 8.000 euro voor het onregelmatig binnendringen in een pand, maar ook voor mondelinge bedreiging en drugsbezit.

“Ik had er alle vertrouwen in dat mijn advocaat de vrijspraak zou bekomen. Wel had ik nooit gedacht dat ik zoiets zou kunnen doen. Ik ben geschrokken van mezelf. Nadien dacht ik er nog vaak aan. Voor hetzelfde geld was die gast dood. Bang dat die man nog zou terugkomen om wraak te nemen ben ik echter niet, hij heeft zijn lesje wellicht geleerd. Dat hoeft ook niet, want dit wil ik geen 2de keer meer meemaken.”

