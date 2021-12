Begeleiding en voorwaardelijke celstraf voor 18-jarige na afpersing in park in Ingelmunster

Amper vier maanden na een veroordeling door de jeugdrechter perste een 18-jarige jongeman uit Kortrijk in een park in Ingelmunster samen met 5 minderjarige kompanen geld en een bankkaart van een andere jongeman af.

Goed voor zijn eerste verschijning als volwassene voor een correctionele rechtbank. De rechter gaf hem 15 maanden cel maar die blijven voorwaardelijk als hij zich laat begeleiden en op het rechte pad blijft.

Kopstoot

Op 20 juni 2020 moest het slachtoffer een briefje van 50 euro en 4 euro muntstukken aan het groepje jongeren afgeven. Toen de daders ook naar zijn bankkaart en pincode vroegen, weigerde hij aanvankelijk die te geven. Het kwam hem op een kopstoot te staan, waarna hij toch maar gehoorzaamde.

In de ING-bank werd vervolgens met de kaart 120 euro van zijn rekening gehaald. Dankzij camerabeelden van de bank en aan het station in Ingelmunster konden de zes daders geïdentificeerd worden. Vijf bleken minderjarig, Alexander S. had pech want was net 18 geworden. Daarom verscheen hij niet langer voor de jeugdrechter maar voor de correctionele rechtbank.

Slachtoffer niet onschuldig?

Aan de rechter vertelde hij dat het slachtoffer niet zo onschuldig was. “Eigenlijk hadden we er met hem afgesproken om een lading ketamine te kopen, maar het was de bedoeling hem te rippen”, klonk het.

“Ik deed niets maar was er wel bij en deed niets om het te voorkomen.” Door zijn veroordeling door de jeugdrechter moet hij zich vandaag aan een avondklok houden. Na 20u mag hij niet meer buiten. Naar eigen zeggen laat hij zich nu begeleiden en herstelde hij het contact met zijn ouders.

