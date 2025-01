Beet in pols agente levert Bruggelinge zestig uur werkstraf op: “Ze pakte haar drankverslaving aan”

Een 32-jarige vrouw heeft voor de Brugse rechtbank zestig uur werkstraf gekregen voor doodsbedreigingen en geweld. Tijdens haar arrestatie beet C.K. zelfs een politievrouw in de pols. Aanvankelijk kreeg de Bruggelinge zes maanden cel, maar na verzet werd die straf gemilderd.

Nadat ze wegliep uit het Brugse AZ Sint-Jan, waar ze was opgenomen voor haar alcoholverslaving, trok C.K. in bij familie. Toen ze daar op 6 mei 2023 in beschonken toestand problemen veroorzaakte, kwam de politie ter plaatse. Omdat de vrouw zich onmogelijk gedroeg, werd beslist om haar bestuurlijk aan te houden voor openbare dronkenschap. Maar dat verliep niet zonder slag of stoot.

Dreigementen

Door wild om zich heen te slaan en te schoppen, wist C.K. zich los te rukken. Vervolgens beet ze in de pols van een vrouwelijke inspecteur. De beklaagde schold de agente ook uit. “Ik zal je vinden als ik word vrijgelaten”, dreigde ze. C.K. kwam op 19 april vorig jaar niet opdagen voor haar proces waardoor voorwaarden geen optie waren. Op 17 mei kreeg ze bij verstek zes maanden effectieve celstraf.

Herpakt

Maar de Bruggelinge tekende verzet aan waarna ze een nieuw proces kreeg. Daar legde haar advocaat uit dat ze na een relatiebreuk naar de fles greep. “Maar intussen pakte ze haar drankverslaving aan en heeft ze zich herpakt”, aldus meester Kristof De Baecke, die met succes aanstuurde op een werkstraf. Als C.K. die niet uitvoert, hangt haar alsnog zes maanden cel boven het hoofd. Aan de burgerlijke partij moet ze 500 euro schadevergoeding betalen. (AFr)