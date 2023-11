Beet in arm ambulancier levert drankverslaafde vrouw zes maanden cel op

Een 33-jarige vrouw uit Zedelgem heeft voor de Brugse strafrechtbank zes maanden effectieve celstraf gekregen voor opzettelijke slagen en verwondingen aan een ambulancier.

Op 24 december 2022 werd N.M. in zwaar beschonken toestand opgenomen in het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt. Omdat ze compleet door het lint ging, werd ze gefixeerd. Daarbij beet ze een ambulancier in de bovenarm. De vrouw kampt met een zwaar drankprobleem en kon zich achteraf naar eigen zeggen niet veel meer herinneren van de feiten. Ze drukte wel haar spijt uit.

Afwezig tijdens proces

N.M. kwam niet opdagen voor haar proces. De Zedelgemse beschikt nog over een blanco strafblad. “Ik wou een voorwaardelijke straf voorstellen, maar dat is niet mogelijk als zij hier niet is”, stelde procureur Jochen van Aalst, die de strafmaat uiteindelijk overliet aan de rechtbank. (AFr)