Beernemnaar die bijna stierf aan overdosis lachgas krijgt voorwaardelijke celstraf voor cannabishandel

Een 23-jarige Beernemnaar heeft voor de Brugse rechtbank achttien maanden voorwaardelijke celstraf gekregen voor cannabishandel. N.V. begon naar eigen zeggen te dealen uit financiële noodzaak na een overdosis lachgas, die hem bijna het leven kostte.

Op 3 september 2021 zette de Brugse politie de achtervolging in op een BMW die aan hoge snelheid voorbij scheurde. Toen de bestuurder verderop parkeerde op een oprit ging de politie tot controle over. Op de achterbank lag een sporttas met 695 gram cannabis en onder de zetels werd ook nog eens 1.680 euro cash aangetroffen.

Bestuurder N.V. (23) verklaarde dat hij de drugs in Sluis had gekocht om te dealen. Sinds 28 juni 2021 had hij in totaal anderhalve kilogram cannabis verkocht. Verder bekende hij dat hij tijdens het uitgaan ook cocaïne gebruikte. Na een maand voorhechtenis kwam de Beernemnaar vrij onder voorwaarden. Die schond hij door niet op te dagen voor zijn afspraken in het justitiehuis.

Overdosis lachgas

Opmerkelijk: N.V. ontsnapte in 2021 ternauwernood aan de dood na een overdosis lachgas. “Mijn cliënt kampte lange tijd met verlammingsverschijnselen en heeft nog steeds last van evenwichtsstoornissen”, pleitte meester Kris Vincke. “Hij raakte financieel op de sukkel waardoor hij begon te dealen. Nu is hij terug voltijds aan het werk. Hierdoor miste hij die afspraken in het justitiehuis.”

Vincke drong met succes aan op een voorwaardelijke straf. Ten aanzien van N.V. werd ruim 7.000 euro verbeurdverklaard. In de zaak werd ook nog een 21-jarige Bruggeling veroordeeld voor hand- en spandiensten. M.B. ontkende zijn betrokkenheid, maar de rechtbank gaf hem 80 uur werkstraf. (AFr)