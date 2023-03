Bedrijf Michel Van den Brande beboet voor inbreuken op welzijnswetgeving: “Ik kan toch niet opdraaien voor de dommigheid van een ander?”

Het stellingbouwbedrijf Kontrimo van Blankenbergenaar Michel Van den Brande (61) is vrijdag door de Dendermondse rechtbank beboet. De firma was gedagvaard voor schenden van veiligheidsmaatregelen bij het personeel.

Drie dossiers werden voor het proces samengevoegd. Daarin staan inbreuken vermeld die vastgesteld werden tijdens controles van de arbeidsinspectie op twee werven in Gent en een werf in Brussel, in april 2020 en juni en september 2021.

Helm en valharnas

Inspecteurs stelden toen vast dat werknemers hun helm niet droegen, niet altijd met hun valharnas vastgemaakt waren en balustrades als valbescherming op de stelling ontbraken. Voor de procureur waren de vaststellingen genoeg om een boete van 16.000 euro te vorderen.

Michel Van den Brande daarentegen ging voor de vrijspraak. “Het bedrijf doet al het mogelijke om de veiligheid van het personeel te waarborgen, door werknemers voldoende te informeren en al het nodige veiligheidsmateriaal te voorzien”, zei advocaat Tim Smet. “Maar er is ook zoiets als de verantwoordelijkheid van het personeel zelf.”

Voorwaardelijke boete

Van den Brande vulde zelf aan: “Ik kan toch niet opdraaien voor de dommigheid van een ander. Ik kan me niet in honderd stukken kappen om overal tegelijk te zijn. En als iemand zijn valhelm of veiligheidsgordel afgooit eens onze controleur zich heeft gekeerd, kan dat toch niet mijn verantwoordelijkheid zijn?”

De rechter oordeelde uiteindelijk milder dan de vordering van het parket. Kontrimo komt er vanaf met een voorwaardelijke boete van 8.000 euro.