Bazin schrijnwerkerij hoopt op mildheid nu ze 267.000 euro achterstallig loon betaalde

Een 38-jarige zaakvoerster van een schrijnwerkerij uit Roeselare hoopt om mildheid van de rechter nu ze een achterstallig loon van liefst 267.000 euro aan haar werknemers grotendeels betaalde. De arbeidsauditeur wil nog steeds 10 maanden cel met uitstel.

Het is intussen twee jaar geleden dat de 38-jarige L.V. uit Lichtervelde zich voor de Brugse strafrechter moest verantwoorden. De vrouw baat een schrijnwerkerij uit in Roeselare maar haar loonbeleid baarde al langer zorgen. Ze werd er door de sociale inspectie al meermaals voor op de vingers getikt. Toen de loonachterstand in 2019 opliep tot liefst 267.000 euro was de maat vol en werd een strafprocedure opgestart. Zeventien werknemers eisten achterstallig loon van de vrouw.

In september 2020 verscheen ze voor de Brugse strafrechter waar ze tien maanden cel met uitstel riskeert en haar bedrijf nog eens 11.200 euro boete. De vrouw kreeg de afgelopen twee jaar echter de tijd om de achterstallige lonen alsnog uit te betalen. Daar is ze volgens haar advocaat ook in geslaagd, al meldden de burgerlijke partij dat nog niet alle loon reeds werd uitbetaald. Volgens de verdediging leverde ze niettemin een zware inspanning en daarom werd gehoopt op een mildere straf. De arbeidsauditeur vond de feiten echter te ernstig en bleef bij de gevraagde straf. De schrijnwerkerij bestaat nog steeds maar zit momenteel in een WCO-procedure en kreeg bescherming tegen de schuldeisers.

Vonnis op 9 november. (JH)