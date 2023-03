Bart Versluys en Miguel Dheedene vragen grote schadevergoeding voor diefstal horloges “in opdracht”

De brutale diefstallen van de luxehorloges van ondernemers Bart Versluys uit Oostende en Miguel Dheedene, waarvoor vijf verdachten zich moeten verantwoorden, gebeurden in opdracht maar de opdrachtgevers zijn buiten schot gebleven. Dat hebben hun advocaten donderdag gezegd voor de Gentse correctionele rechtbank.

Versluys vraagt 350.000 euro materiële schadevergoeding voor zijn uurwerk en Dheedene 248.000 euro. Beide slachtoffers eisen ook 5.000 euro morele schadevergoeding. “Mijn cliënt was zwaar onder de indruk van de feiten”, stelde de advocaat van Dheedene.

Ongeveer 350.000 euro

Bouwpromotor Bart Versluys werd op 1 april 2022 overvallen in de Zandvoordestraat in Oostende. Daarbij werd een wapen getoond en pepperspray gebruikt. Het slachtoffer kreeg klappen van twee verdachten, die hem vervolgens van zijn uurwerk beroofden. Het ging om een horloge van Richard Mille van ongeveer 350.000 euro en Versluys beloofde een beloning voor wie informatie kon geven.

“Mijn cliënt werd murw geslagen door de twee mannen”, pleitte zijn advocaat Caroline Thiel. “Ze gingen bijzonder agressief te werk. Mijn cliënt is vandaag niet aanwezig, hij heeft het er nog altijd heel moeilijk mee. (…) Gelukkig zijn de daders al binnen de week geïdentificeerd via camerabeelden. Maar het is duidelijk dat de diefstal in opdracht gebeurd is, maar er is geen onderzoek naar gedaan. Men had de uitvoerders en de daarmee was de kous af.”

Machteloosheid en boosheid

De feiten vertoonden veel gelijkenissen met een overval in Antwerpen, waarbij in de nacht van 18 op 19 maart zakenman Miguel Dheedene in de Zwijgerstraat door twee personen aangevallen werd met pepperspray. “Een drieste en gewelddadige overval waarbij heel specifiek zijn horloge Patek Philippe werd afgenomen”, zei zijn advocaat Kris Luyckx.

“Ze gingen professioneel en koelbloedig te werk. We kunnen de mensen hier als beroepscriminelen omschrijven. Ze werkten in opdracht. Het horloge is binnen 24 uur in de zwarte markt verdwenen en is nooit meer teruggevonden. We vragen daarvoor materieel 248.000 euro schadevergoeding en moreel 5.000 euro. De aankoopwaarde van het horloge was aanzienlijk lager maar het kost nu meer op de markt. Het gaat om stukken die zeer schaars op de markt gebracht worden en waarvoor er jarenlange wachtlijsten zijn. (…) Mijn cliënt was zwaar onder de indruk van de feiten en kampte met een gevoel van machteloosheid en boosheid.”

Gewelddadige home-invasions

De diefstallen maakten deel uit van een grootschalig onderzoek dat eerst in Antwerpen werd gevoerd, maar naar Oost-Vlaanderen verhuisde omdat eerder in januari 2022 door dezelfde bende twee gewelddadige home-invasions gepleegd werden op hetzelfde adres in de Gentse deelgemeente Sint-Amandsberg. Daarbij werd een horlogeverzamelaar geviseerd en zijn gezin bedreigd, maar er konden toen geen uurwerken buitgemaakt worden.

In het onderzoek werden door de onderzoeksrechter in Gent in totaal vier verdachten aangehouden. De verdachten zouden deel uitmaken van een Noord-Franse bende gelinkt aan een amateurvoetbalclub in Houplines. Ze werden verwezen naar de Gentse correctionele rechtbank, samen met een vijfde Franse verdachte. Die werd niet aangetroffen en liet verstek gaan.

Pepperspray en spanbandjes

Het openbaar ministerie vorderde donderdagmiddag celstraffen tussen drie en vier jaar voor drie van de verdachten. Volgens hun verdediging hadden ze slechts een beperkte rol en waren ze niet goed op de hoogte van de ernst van de feiten. Een van de homejackers gaf toe dat hij in de woning binnendrong, maar stelde dat hij dacht dat er niemand aanwezig ging zijn. Waarom hij dan pepperspray en spanbandjes bij zich had, kon de man niet beantwoorden.

De aanklager vroeg negen jaar cel voor het vermoedelijke kopstuk, die al eerder veroordeeld werd voor een brutale home-invasion in het Oost-Vlaamse Wortegem-Petegem. “Mijn cliënt wordt hier als de geweldpleger, de aanstoker omschreven, maar we betwisten dat”, pleitte zijn advocaat Laura Otte.

“Voor de feiten in Gent vragen we de vrijspraak, hij was daar niet bij aanwezig. De overval in Antwerpen betwisten we niet, maar hij zegt dat hij nooit instructies gekregen heeft.” Voor de vijfde verdachte die verstek liet gaan, werd zes jaar cel gevorderd.