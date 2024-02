Bart (62) krijgt inbraakpoging te verwerken kort na overlijden vader: twee daders veroordeeld tot twee jaar cel

Op 11 april vorig jaar probeerden dieven binnen te breken in de woning van Daniel D’hont (83) in Oostkamp, kort nadat de bewoner was overleden. Voor zoon Bart (62), die nog volop in rouw was, kwam dat hard aan. “Het was emotioneel zwaar om dat er op dat moment nog eens bij te moeten nemen”, aldus de zestiger. Twee mannen werden door de rechter in Ieper veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar, waarvan 6 maanden met uitstel. Een van de verdachten gaat vrijuit.

Het parket van Ieper dagvaardde vier mannen die verdacht werden van verschillende inbraken, waaronder die in Oostkamp. “Inbrekers probeerden op 11 april vorig jaar hun slag te slaan in het huis van mijn vader in Oostkamp”, aldus Bart D’hondt (62) uit Brugge. “Dat gebeurde kort nadat mijn vader stierf. Waarom die mannen er precies die woning uitpikten, weet ik niet. Misschien omdat het niet ver van de autoweg is. Die gasten hadden wel lef, want alles speelde zich af op klaarlichte dag.”

Schade aan ramen

Bart werd die dag verwittigd door zijn buurman. “Die stuurde mij een berichtje met het nieuws dat er een wagen met een Franse nummerplaat halt had gehouden aan de woning en dat de inzittenden op de oprit waren geweest.” Toen Bart ging kijken, zag hij heel wat schade aan enkele ramen. “Ze probeerden binnen te dringen in het huis met wellicht een koevoet, maar ze slaagden daar niet. Ik meldde alles aan de politie.”

“Voor mij was het allemaal heel emotioneel, ik was nog volop aan het rouwen voor mijn overleden vader. Prettig was dat allemaal niet. Telkens ik nu naar het huis ga, dan zit ik altijd met de schrik op het lijf dat er opnieuw iets is gebeurd.” Bart D’hont vroeg op de rechtbank een schadevergoeding van 15.000 euro voor het mentaal leed die hij in de affaire te verwerken kreeg.

Op het proces moesten zich vier mannen uit het noorden van Frankrijk verantwoorden. Drie daarvan worden verdacht betrokken te zijn bij de zes inbraakpogingen en één effectieve inbraak in Ieper. Bij dat laatste feit namen de daders een wagen en juwelen mee. Ook bedreigde één van dieven een vrouw met een schroevendraaier. Ook die feiten vonden plaats op 11 april.

De gestolen auto werd in Frankrijk aangetroffen met S.R. (23) aan het stuur. “Mijn cliënt heeft met de inbraken niets te maken en wist niet dat de auto was gestolen”, aldus meester Derry Van Hecke, die de Fransman bijstaat. “De wagen was in het bezit gekomen van een vriend van mijn cliënt, die de wagen af en toe mocht gebruiken.”

Slechte invloed

Een van de verdachten daagde niet op in de rechtbank en volgens zijn kompanen was het ook die die het voortouw nam bij de inbraken. “Met de diefstal in Ieper heb ik niets te maken, ik ben slechts tot bij de deur geweest, maar ben niet binnengegaan”, aldus N.M., die momenteel in de gevangenis van Oudenaarde zit.

“Mijn cliënt had contact met N.M., de twee waren jeugdvrienden. Samen met M.M. gingen ze uit in het Brusselse. Op 11 april was dat ook het geval, maar M.M. had blijkbaar slechte bedoelingen, want hij zette de twee vrienden aan om deel te nemen aan de inbraken”, klonk het bij een van de advocaten.

Celstraf

De openbare aanklager was niet mals voor de vier mannen in het beklaagdenbankje. “Die mannen sloegen toe in onder meer Ieper, Langemark en Zonnebeke en ze schuwden daarbij de confrontatie met de slachtoffers niet. Ze trokken er zich niets van aan. Dat is duidelijk te zien op camerabeelden”, aldus de openbare aanklager. De rechter veroordeelde N.M. en M.L. tot een celstraf van 2 jaar, waarvan 6 maanden met uitstel en een geldboete van 800 euro. Beklaagde S.R. werd vrijgesproken wegens niet bewezen. Voor M.M. werd het vonnis uitgesteld omdat er bepaalde stukken nog niet in het dossier zaten. De rechtbank kende Bart D’Hondt een schadevergoeding van 750 euro toe.