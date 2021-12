Bankbediende blijft na vijf jaar gesjoemel met geld van klanten ontkennen: “Een echte nachtmerrie.”

Een voormalige bankbediende van BNP Paribas Fortis uit Wevelgem wordt er van verdacht tussen 2013 en 2016 met 147.000 euro van twee klanten aan de haal te zijn gegaan. Vijf jaar later stond ze voor de correctionele rechtbank in Kortrijk terecht. Al die tijd schreeuwde ze haar onschuld uit.

Op 7 maart 2016 startte de bank een intern onderzoek naar de 45-jarige vrouw, die zowel in de kantoren in Gullegem (Wevelgem) als Marke (Kortrijk) actief was. Nauwelijks drie weken later volgde al haar ontslag. “Wat volgde was een nachtmerrie die al 5 jaar lang duurt”, aldus de vrouw.

Volgens de bank en ook de openbare aanklager verhoogde ze zonder toestemming van twee bejaarde klanten de afhaallimieten van hun rekeningen, haalde ze met hun bankkaart cash geld af en stak het in eigen zakken. Regelmatig zouden er ook bedragen van hun spaarplan geïnd zijn.

Intern onderzoek

Na een intern onderzoek betaalde BNP Paribas Fortis de klanten 147.000 euro terug en volgde onmiddellijk ontslag voor de bankbediende uit Wevelgem. De openbare aanklager vorderde een voorwaardelijke celstraf van 10 maanden en een boete van 8.000 euro.

Zelf blijft de Wevelgemse al 5 jaar haar onschuld uitschreeuwen. Ze nam samen met haar advocate het interne onderzoek van de bank op de korrel maar ontkende ook dat ze geld in eigen zakken stak. “Het enige waar ze zich aan bezondigde, was te veel service verlenen aan een oud vrouwtje. Met haar bankkaart haalde ze rekeningafschriften op en haalde geld af. Maar dat geld bezorgde ze telkens aan de klante.” Uitspraak op 10 januari.

