Bakker riskeert zware celstraf voor uitbuiting: “Arbeiders sliepen op vuile matras in zolderkamer”

Een 53-jarige bakker uit Menen die een zaak uitbaat in Kortrijk riskeert 30 maanden cel en 48.000 euro boete voor zwartwerk, illegale tewerkstelling en uitbuiting. In zijn bakkerij werden bij een controle twee arbeiders gevonden die in erbarmelijke omstandigheden leefden. “Op een vuile matras in een muffe zolderkamer met vochtproblemen en zonder daglicht”, schetste de arbeidsauditeur.

De 53-jarige bakker A.Y. is van Turkse nationaliteit maar woont al 20 jaar in België. Hij woont in Menen maar baat in Kortrijk een bakkerij uit. De man liep in 2018 al eens tegen de lamp wegens zwartwerk en illegale tewerkstelling en kreeg toen acht maanden cel met uitstel en een fikse geldboete. “Ik weet wel beter nu. Jullie zien me nooit meer terug”, sprak A.Y. Tevergeefs. Want de politie en sociale inspectie bleven zijn bakkerij in de gaten houden. En al gauw werden vreemde zaken ontdekt.

Vochtige zolderkamer

“Tijdens een controle op een zondagavond 22.30 uur merkte de politie op 29 maart 2020 al ongewone activiteit in de bakkerij”, sprak de arbeidsauditeur. “Er werden vijf aanwezige personen gevonden, waaronder een kuisvrouw. Er werd een periode van observaties gehouden waarbij regelmatig werd gezien hoe mensen ’s nachts met de fiets aankwamen in de bakkerij en met gedoofde lichten werden binnen gelaten. Bij een inval op 29 oktober met een slotenmaker werden twee mannen ontdekt die hier illegaal verbleven en meteen naar een zolderkamer vluchtten. Eenmaal binnen lag daar een vuile matras in de muffe kamer, waar geen daglicht was en die vochtproblemen kende. Die mensen verbleven hier in erbarmelijke omstandigheden. Zo was de elektriciteit niet conform en ging het om een brandgevaarlijke toestand. Ze vluchtten trouwens nog weg van de politie via de omliggende daken. Op deze manier gaan wij niet om met onze werkkrachten in België. Ik vraag een strenge straf van 30 maanden effectief en 48.000 euro boete.”

Vrijspraak

Bakker A.Y. wil de vrijspraak. “Die arbeiders waren familie van hem en hij zou hen nooit zo behandelen”, zegt zijn raadsman. “Wel is het zo dat hij tijdens die controle langdurig in Turkije verbleef en niet wist dat zij er aan het werk waren of verbleven. Dat mocht niet maar dat kon hij niet weten. De zolderkamer zou trouwens ingericht worden als bureauruimte. De bakkerij draait momenteel zeer goed met acht arbeidskrachten. We vragen de vrijspraak.” Vonnis op 16 november. (JH)