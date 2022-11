Avelgemnaar (42) met 48 veroordelingen opnieuw voor de rechter voor partnergeweld

Toen C.M. (42) uit Avelgem in beperkte detentie zat, zou hij zijn vriendin hebben verwond en gewurgd. Na 48 eerdere veroordelingen zou hij hiervoor nog eens 18 maanden kunnen krijgen. Al ontkent hij de feiten.

48 veroordelingen, goed voor alles samen 12 jaar cel. Heel wat politionele straffen, maar ook diverse voor zwaar geweld. C.M. (42) uit Avelgem is allesbehalve een onbekende voor het gerecht. Woensdagmorgen moest hij zich opnieuw verantwoorden, dit keer voor feiten van partnergeweld waar hij 18 maanden cel voor riskeert.

Beperkte detentie

De man zou op 13 juli 2022 – hij zat toen in beperkte detentie en mocht de cel verlaten om te werken – zijn vriendin te lijf zijn gegaan. “Hij stormde de woning binnen, probeerde haar te kussen en wurgde haar daarna. Het slachtoffer kon zich opsluiten in de badkamer en belde de politie”, aldus het Openbaar Ministerie.

De man betwist de feiten echter met klem. De vrouw was volgens hem onder invloed en zou zo in een psychose zijn geraakt. Hij was amper één minuut binnen om zijn laptop te nemen en dat viel niet in goede aarde. Hij vroeg resoluut de vrijspraak. Opmerkelijk, de twee zijn nog altijd een koppel. Uitspraak op 14 december. (Joerie Dewagenaere)