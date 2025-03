Automobiliste vrijgesproken voor vluchtmisdrijf na ongeval met paarden: “Heel wat tegenstrijdigheden”

Een 38-jarige automobiliste is door de Kortrijkse politierechtbank vrijgesproken na een merkwaardig ongeval… met paarden. De politierechter stelde tal van tegenstrijdigheden vast. “De paarden waren ook niet gewond”, aldus advocaat Frédéric Busschaert.

Op 8 oktober 2023 reed de vrouw met haar wagen in de Zandbeekstraat in Sint-Denijs. Ze naderde twee ruiters die naast elkaar reden, maar bij het naderen van de auto achter elkaar gingen rijden. Bij het inhalen ging het toch mis, althans toch volgens de ruiters. Ze beweerden dat de automobiliste aan hoge snelheid naderde, een van de paarden aanreed, even halt hield maar daarna toch verder reed. Later dienden ze een klacht in bij de politie.

Tegenstrijdigheden

Het aangereden paard kreeg een check-up door een dierenarts en kreeg een zalf voorgeschreven. “Maar die paarden waren niet gewond”, aldus Frédéric Busschaert. “Zonder schade kan er geen sprake zijn van vluchtmisdrijf.” Uiteindelijk bleek enkel de auto van de vrouw beschadigd omdat een van de paarden een stamp uitdeelde bij het passeren. De politierechter stelde vast dat in de verklaring van een van de ruiters sprake was van een aanrijding van de linker achterpoot, terwijl het attest van de dierenarts over een manke rechter achterpoot sprak. “Teveel tegenstrijdigheden”, vond ook de politierechter en ze sprak de automobiliste vrij voor het ongeval en vluchtmisdrijf. Ze gaf haar wel een boete van 200 euro omdat haar auto niet gekeurd was. (LSi)