Automobiliste ruim 3 jaar na dodelijke klap na 6 Uren Rally van Kortrijk nog altijd rij-ongeschikt: “Mentale en fysieke gevolgen blijven”

Ook zelf draagt ze nog altijd zichtbaar de fysieke gevolgen van een zware, dodelijke frontale botsing langs de N58 in Rekkem (Menen). Toch hangt er een 43-jarige automobiliste uit Tielt een zwaar rijverbod, boetes, een alcoholslot en zelfs een gevangenisstraf boven het hoofd. Ze bleek 3,45 promille alcohol in het bloed te hebben en kampt volgens een gerechtsarts ook vandaag nog met een alcoholprobleem.

Op zondagavond 25 november 2018 keerde Vicky V. met haar Skoda Octavia RS na een dag langs het parcours van de 6 Uren Rally van Kortrijk naar huis terug. Nog voor ze de E17 richting Kortrijk opreed, week ze van haar rijvak af. Aan de overkant van de brede weg botste ze frontaal met de Seat Alhambra van een gezin uit Noord-Frankrijk. De klap was hevig, de 32-jarige Fransman uit Roubaix achter het stuur overleefde die niet. Zijn echtgenote en vier kinderen raakten gewond. Zelf raakte ook Vicky V. zwaargewond. Zelfs ruim drie jaar later verscheen ze duidelijk mankend op het proces voor de politierechtbank in Kortrijk.

Uit het onderzoek dat na het ongeval volgde, bleek dat V. zwaar gedronken had. Ze had 3,45 promille alcohol in het bloed. Ze reed ook wat te snel: 115 kilometer per uur in plaats van de toegestane 90. Volgens de verkeersdeskundige moet ze secondenlang voor de crash onoplettend zijn geweest. En dat nadat ze enkele maanden voordien al twee keer was veroordeeld voor alcoholintoxicatie achter het stuur.

De openbare aanklager drong aan op een zware straf. Een lang rijverbod, het opnieuw afleggen van haar examens voor het rijbewijs en zelfs een alcoholslot en gevangenisstraf zijn mogelijk. De kans is bovendien groot dat de politierechter haar zelfs rij-ongeschikt verklaard. Uit een verslag van een gerechtsarts blijkt dat ze nog altijd met een alcoholprobleem kampt. Op de koop toe bleek haar Skoda niet verzekerd, nadat haar verzekering na eerdere schadegevallen de polis had opgezegd. Maar mogelijk gebeurde dat niet correct. “Ze heeft het nog altijd moeilijk en denkt nog vaak aan de slachtoffers”, aldus de advocate van de ex-rallypilote. “Ze doet haar best maar de fysieke en mentale gevolgen blijven.” “Ik sta er mee op en ga er mee slapen”, aldus V. De politierechter velt op 11 maart een vonnis. (LSi)