Automobiliste en motorrijder staan terecht na zwaar ongeval in Aartrijke: “Met zijn kindjes spelen lukt niet meer”

Een 48-jarige vrouw uit Zedelgem en 33-jarige man uit Lievegem stonden dinsdagochtend terecht voor de Brugse politierechtbank nadat ze beiden betrokken raakten bij een zwaar verkeersongeval in Aartrijke. “Het lichaam van meneer werd 40 meter verder geslingerd en zijn motorfiets brak in twee”, klinkt het.

De 48-jarige K.M. uit Zedelgem veroorzaakte op 16 september 2021 een ongeval met zware gevolgen. De vrouw wilde met haar wagen rechts indraaien, maar zag daarbij een voorbijrijdende motor niet. De klap was enorm. “Het lichaam van meneer werd 40 meter verder geslingerd en zijn motorfiets brak in twee”, klinkt het.

100 in zone 50

Het openbaar ministerie vindt dat de automobiliste het ongeval had kunnen voorkomen door voorrang te verlenen, maar daar is de advocaat van K.M. het niet mee eens. “G.D. reed 100 kilometer per uur waar slechts 50 kilometer toegelaten is”, zegt de advocaat. Ook uit het verslag van de verkeersdeskundige blijkt dat de motorrijder veel te snel reed.

“G.D. is geen heilig boontje, maar hij is niet aansprakelijk voor dit ongeval”

De dertiger is geen onbekende voor justitie, want de man heeft al meerdere veroordelingen op zijn kerfstok staan. “Hij is inderdaad geen heilig boontje”, zegt zijn advocaat Eline Vanden Heede. “Maar hij is wel niet aansprakelijk voor dit ongeval.”

Rijverbod

Op het moment van de feiten had G.D. een rijverbod en mocht hij dus niet met de motorfiets rijden. Of de lichten van de motorfietsen aan waren tijdens het ongeval stond ook nog ter discussie in de rechtszaal.

De jongeman raakte door het ongeval zwaargewond aan de benen en revalideert nog steeds. “Hij kan amper stappen”, vertelt meester Vanden Heede. “Lopen gaat al helemaal niet meer. Spelen met de kindjes gaat ook niet meer. Jammer genoeg is G.D. niet in de financiële mogelijkheden om verdere medische hulp te zoeken.”

Vonnis op 23 mei. (CC)