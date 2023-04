Automobilist terecht voor inrijden op politiecontrole in Kuurne: “Wou agente helemaal niet omver rijden”

Bij een verkeerscontrole in Kuurne moest een agente van de politiezone Vlas wegspringen voor een auto die in volle vaart op haar af reed. De 52-jarige automobilist stond voor de correctionele rechtbank terecht voor gewapende weerspannigheid en riskeert zes maanden celstraf. “Ik wou gewoon de controle ontwijken, niemand omver rijden”, aldus de man.

De controle vond op 27 januari 2023 rond 22 uur in de buurt van de Boomgaardstraat in Kuurne plaats. De agente maakte met een toortslamp duidelijk dat de wagen van Jacques L.B. moest stoppen. Stoppen deed de man allerminst, integendeel: hij trapte het gaspedaal in, reed langs de controle en miste de agente op een haar na. Ze kon nog met haar toortslamp op zijn auto slaan.

Alcoholverslaving

Wat verderop kon de automobilist toch gevat worden. Hij woonde wat verderop. “Ik had alcohol gedronken en wou de controle vermijden”, aldus de man. “Maar ik had niet de intentie iemand aan te rijden. Het was een paniekreactie, het gebeurde allemaal in een halve seconde. Ik was in mijn alcoholverslaving hervallen, maar ondertussen drink ik opnieuw geen druppel alcohol meer en laat me voor dat probleem begeleiden.”

Volgens zijn advocaat Herman Baron negeerde Jacques L.B. gewoon een bevel en is niet de correctionele rechter, maar de politierechter daar bevoegd voor. Vonnis op 3 mei. (LSi)