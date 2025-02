Automobilist (28) uit Izegem zonder rijbewijs na botsing veroordeeld: “Je reed dus al 4 jaar zonder rijbewijs rond?”

Na een botsing in Izegem bleek een 28-jarige automobilist niet eens over een rijbewijs te beschikken. Daarom stond hij voor de politierechter in Kortrijk terecht. “Maar hij kon wel rijden”, probeerde zijn advocaat wat te milderen.

Op 3 oktober 2023 reed D.L. bij het achteruit rijden een andere auto aan. Toen de politie naar zijn rijbewijs vroeg, moest de man schoorvoetend toegeven dat hij dat niet had.

“Tussen 2016 en 2019 beschikte hij wél al over een voorlopig rijbewijs maar hij deed nooit zijn praktisch rij-examen, waardoor het was vervallen”, aldus de advocaat. “Hij kon dus eigenlijk wel rijden.”

Al vier jaar zonder rijbewijs

“Je reed dus al 4 jaar zonder rijbewijs rond”, concludeerde de politierechter. “Hij was wel al opnieuw geslaagd voor zijn theoretisch rij-examen en praktijklessen stonden gepland”, probeerde de advocaat nog op zijn beurt. “Maar na het ongeval annuleerde hij die lessen.”

“Hij heeft dus nog altijd geen rijbewijs”, bleef de politierechter de feiten nuchter en objectief bekijken. Ze veroordeelde D.L. tot een rijverbod van 1 maand en een boete van 760 euro.

(LSi)