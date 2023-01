Automobilist (28) uit Harelbeke moet rij-examens opnieuw doen na knal tegen geparkeerde bestelwagen

Een 28-jarige automobilist uit Harelbeke moet een boete van 800 euro betalen en zijn rijbewijs nog eens 6 dagen inleveren. Op 23 augustus 2020 knalde hij in Harelbeke met een glas teveel op tegen een geparkeerde bestelwagen. Nadien stelde hij zich agressief op.

Iets over 4 uur ’s nacht week D.V. uit Harelbeke met zijn Audi A3 van zijn rijvak af en belandde tegen een geparkeerde bestelwagen. De klap was zo hevig dat de geparkeerde bestelwagen van de rechterkant van de weg naar de linkerkant gekatapulteerd werd. De aanrijdende wagen strandde in het midden van de weg.

Agressief en te veel gedronken

De automobilist probeerde het aanvankelijk nog op een lopen te zetten maar kon snel gevat worden. Hij had 1,17 promille alcohol in zijn bloed en uitte zijn frustraties ook nog tegen de politie. Hij slingerde de agenten heel wat verwijten naar het hoofd en stelde zich agressief op waardoor hij bestuurlijk aangehouden moest worden.

Rij-examens opnieuw

De politie stelde processen-verbaal wegens smaad en weerspannigheid, over het ongeval en de alcoholintoxicatie op. Voor de smaad en weerspannigheid betaalde hij een boete. Voor de alcoholintoxicatie gaf de politierechter hem nu nog een boete van 800 euro en een rijverbod van 21 dagen. Omdat hij onmiddellijk na het ongeval zijn rijbewijs al voor 15 dagen moest inleveren, blijven daar maar 6 dagen meer van over.

Vooraleer hij het opnieuw kan terugkrijgen, zal hij wel eerst moeten slagen voor zijn praktisch en theoretisch rij-examens, medische en psychologische proeven. Dat is een gevolg van een eerdere veroordeling voor rijden onder invloed van drugs. (LSi)