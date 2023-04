Autohandelaar (34) uit Nieuwpoort verliest definitief rijbewijs na zwaar ongeval onder invloed en door gsm-gebruik

Een 34-jarige autohandelaar uit Nieuwpoort is zijn rijbewijs kwijt nadat hij vorig jaar een zware frontale botsing veroorzaakte in Ramskapelle onder invloed. Dat gebeurde toen hij bezig was op zijn gsm. De politierechter in Veurne oordeelde dat hij kampt met een alcohol- en drugsverslaving en daarom werd hij lichamelijk als geestelijk ongeschikt verklaard om nog met motorvoertuigen te rijden. Dat is in principe definitief, tot hij het tegendeel kan bewijzen.

De zware frontale botsing gebeurde op zaterdag 29 januari vorig jaar op de Diksmuidse Weg in Ramskapelle (Nieuwpoort). De garagist reed met zijn elektrische Audi e-tron GT richting Pervijze toen hij na een bocht volledig van zijn rijbaan afweek. Het kwam tot een zware frontale botsing met een Mercedes S-Klasse op de andere rijstrook. Daarbij raakten een 63-jarige man en zijn 64-jarige vrouw uit Koksijde gewond.

De vrouw liep bij het ongeval ernstige verwondingen op en herstelt daar nog steeds van. Door de zware impact van het ongeval was het een klein wonder dat er geen doden vielen. Dat werd vooral voorkomen omdat het om twee zware en stevige wagens gingen die de inzittenden goed beschermden.

Alcoholverslaafd

Uit onderzoek bleek dat de garagist op zijn gsm bezig was en dat hij 1,70 promille in zijn bloed had. Daarom moest hij zich verantwoorden in de politierechtbank. “Beide factoren hebben ontegensprekelijk bijgedragen tot het ongeval”, motiveerde de politierechter. “Uit onderzoek van een deskundige blijkt dat de beklaagde lijdt aan een problematisch alcohol- en drugsmisbruik en daar nog steeds niet van af is. In deze omstandigheden moet hem de toegang tot het besturen van motorvoertuigen ontzegd worden.”

De garagist werd voor het ongeval zelf veroordeeld tot een maand celstraf met uitstel, een maand en 50 dagen rijverbod en in totaal 4.000 euro boete, waarvan 2.400 euro met uitstel. Omwille van zijn verslaving wordt hij ook voorgoed lichamelijk en geestelijk ongeschikt verklaard om nog een motorvoertuig te besturen. Dat blijft voorgoed tot hij via testen het tegendeel kan bewijzen, maar dat kan pas na zes maanden.

Gevolgen gsm-gebruik

Voor de garagist is het verliezen van zijn rijbewijs uiteraard problematisch voor zijn werk. “Dit zal grote gevolgen hebben voor zijn werk in de autohandel”, sprak zijn advocaat. “We ontkennen overigens dat hij alcoholverslaafd is. Hij raakte al vier maanden geen druppel meer aan.”

De garagist daagde niet zelf op voor zijn advocaat, tot onvrede van de rechter. “Ik had hem graag nog eens verteld wat de gevolgen zijn van gsm-gebruik in de wagen”, foeterde de politierechter.

Wagens perte totale

De garagist moet aan de twee slachtoffers een voorlopige schadevergoeding van 4.000 euro betalen. Beide wagens, die meer dan 100.000 euro kostten, waren perte totale na de botsing. “Ik moest zelfs een jaar wachten tot ik mijn auto terugkreeg, een schande”, zegt slachtoffer V. “Bij het ongeval raakten we beiden gewond. Maar mijn vrouw moest bevrijd worden en dat liet een grote indruk na. Zij had veel pijn aan de ribben en liep verwondingen op aan de knie. Ze moest zelfs vier maanden platte rust nemen.”

De garagist bood nadien wel zijn excuses aan. (JH)