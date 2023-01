Assisenvoorzitter roept 73 getuigen op voor proces over dubbele kotmoord in Kortrijk

Op het assisenproces rond de dubbele kotmoord in Kortrijk zullen in maart 73 getuigen aan het woord komen. De advocaten van beklaagde Mohammad M. (24) wilden persmagistraat Tom Janssens aan de tand voelen, maar die wordt niet opgeroepen als getuige. Over de beveiliging van het proces – M. wordt als vluchtgevaarlijk beschouwd – deed de voorzitter geen uitspraak.

In de vroege ochtend van 1 oktober 2018 werd het levenloze lichaam van Nessar Jamshidi (18) door een poetsvrouw ontdekt in de hal van het studentenhuis Vlaskot in Kortrijk. Op het kot van de jonge Afghaan troffen de speurders later ook het lijk aan van Youlia Soboleva (19). De Kuurnse van Russische origine werd met talrijke messteken om het leven gebracht. Haar vriend bleek omgebracht met één messteek.

Dankzij camerabeelden kwam Mohammad M. als verdachte in het vizier. De Afghaan was een paar uur voor de ontdekking van de lichamen bloedend aangetroffen voor het appartementsgebouw waar hij verbleef. Hij beweerde dat Soboleva al dood was toen hij haar aantrof. Nog volgens M. was zij door haar vriend Nessar Jamshidi om het leven gebracht. In de daaropvolgende schermutseling zou hij Jamshidi gedood hebben, weliswaar uit wettige zelfverdediging.

Zware veiligheidsmaatregelen

Woensdag werd de lijst met getuigen overlopen. Dat gebeurde onder zware veiligheidsmaatregelen, omdat het gerecht M. als vluchtgevaarlijk beschouwt. De verdediging hekelde die maatregelen – M. werd onder meer omringd door agenten met bivakmutsen – omdat die de jury zouden beïnvloeden. Over de eventuele maatregelen tijdens het verdere proces deed voorzitter Vincent Vereecke vrijdag evenwel geen uitspraken. Hij bepaalde wel dat er 73 getuigen zouden worden opgeroepen.

De advocaten van M. wilden persmagistraat Tom Janssens als getuige oproepen, maar Vereecke zag daar de meerwaarde niet van in. Ook op de vraag om de polygraaftest uit de debatten te weren ging de voorzitter niet in. Openbaar aanklager Serge Malefason wou op zijn beurt een prostituee laten getuigen met wie M. seks had op het kot van Jamshidi, maar ook daarop werd niet ingegaan.

Op 28 februari wordt de jury samengesteld en op vrijdag 3 maart gaat het eigenlijke proces van start met de voorlezing van de akte van beschuldiging door Serge Malefason. De uitspraak wordt ten vroegste op 14 maart verwacht. Mohammad M. riskeert levenslange opsluiting. (AFr)