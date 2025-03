“Asociaal en gebrek aan burgerzin”: tien afwezige of laattijdige bijzitters fors beboet in Brugse rechtbank

De Brugse strafrechtbank heeft forse geldboetes uitgesproken tegen tien personen die tijdens de verkiezingen in juni te laat of helemaal niet kwamen opdagen om hun rol als bijzitter te vervullen. Twee beklaagden kwamen weg met een opschorting. Nog twee anderen gingen vrijuit.

Bij de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen van 9 juni 2024 stuurden opnieuw heel wat bijzitters hun kat naar de kies- en telbureaus. Wie de minnelijke schikking van 250 euro niet betaalde, werd voor de correctionele rechtbank gedaagd. Op 16 januari verscheen een eerste lichting voor de rechter tijdens een themazitting. Op 6 februari moesten nog eens veertien personen zich komen verantwoorden.

Geldboetes

Tien beklaagden uit Oostkamp, Tielt, Knokke-Heist, Zedelgem en Damme kregen donderdag een geldboete opgelegd tussen 480 en 640 euro. Van hen kwamen er acht niet opdagen voor hun proces. Een 53-jarige vrouw uit Tielt die wél aanwezig was, beweerde dat ze pas later kon vertrekken door problemen met haar bloeddruk. Ze staafde dit evenwel niet met een medisch attest. Een man uit Knokke-Heist beweerde tevergeefs dat hij de uitnodiging niet ontvangen had.

Twee beklaagden komen weg met een opschorting. Gentenaar Alexandre Binard (44), die op het moment van de verkiezingen nog in Brugge was gedomicilieerd, was naar eigen zeggen amper zes minuten te laat. “Ik trok zelfs nog een spurtje tot aan het kiesbureau”, foeterde hij op 6 februari. Een 48-jarige schooldirecteur uit Sijsele arriveerde amper twee minuten te laat in het telbureau in Brugge. Ook zij kampte naar eigen zeggen met verkeersperikelen.

Veeg uit de pan

De veroordeelden kregen in hun vonnis een veeg uit de pan. “De feiten wijzen op een asociale ingesteldheid en een gebrek aan burgerzin”, klonk het. “Verkiezingen vormen een essentiële pijler van onze instellingen en zijn een garantie voor onze democratie.” De rechtbank sprak ten slotte twee Oostendenaars vrij. Volgens de rechtbank ontbrak in hun dossier een stuk waaruit moest blijken dat zij te laat of helemaal niet waren opgedaagd.

Van de tien personen die op 16 januari voor de rechtbank verschenen, werden er op 20 februari al negen veroordeeld tot geldboetes van 480 tot 800 euro. Eén beklaagde werd toen vrijgesproken. Op 3 april en 5 juni zijn er nog twee themazittingen rond plichtsverzuim in stem- en telbureaus. (AFr)