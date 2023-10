Asielzoekers betrapt op verkoop namaak AirPods en T-shirts

Twee mannen moesten zich in twee dossiers van verkoop van namaak bij de rechter in Veurne. Beiden waren asielzoekers die betrapt werden ver van hun woonplaats.

In een eerste zaak werd een 33-jarige man uit Moldavië betrapt op de verkoop van namaak AirPods. “Hij verbleef toen in een asielcentrum hier in de buurt en werd zowel op 19 juni als 24 november vorig jaar betrapt. De eerste keer aan het station van Brussel en de tweede keer aan het station van Bastogne. Omdat het om twee feiten gaat vragen we een geldboete van 8.000 euro.”

De Moldaviër S.P. verblijft intussen niet meer in het asielcentrum en is spoorloos. Hij liet verstek gaan. Dat deed ook de 38-jarige Afghaan J.R. “Hij werd op 29 mei van dit jaar betrapt tijdens de Sinksenbraderie in Menen”, legde de procureur uit. “Daar verkocht hij op een stand een hoeveelheid van 463 T-shirts van allerlei bekende merken maar allemaal namaak. De man verklaarde zelf uit Parijs te komen en de T-shirts daar langs straat gevonden te hebben en ze verder te verkopen voor geld om te overleven. Voor hem vragen we 4.000 euro boete.” Ook J.R. liet zich echter niet zien. Vonnis op 3 november. (JH)