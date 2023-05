Asielzoeker vervalst verblijfsdocumenten om te poetsen in station van Brugge, maar krijgt geen straf

Een 31-jarige Irakees is door het hof van beroep niet gestraft. Hij poetste met valse verblijfsdocumenten in het Brugse station.

Ali O. kwam in 2015 aan in België en vroeg sindsdien herhaaldelijk, maar tevergeefs, asiel aan. Intussen ging hij aan de slag als poetsman in het Brugse station, maar toen hij in juni 2018 zijn werkvergunning verloor, legde hij bij zijn werkgever een vervalst voorlopig verblijfsdocument voor om aan de slag te kunnen blijven.

Begin vorig jaar viel hij echter door de mand. Hij kreeg zeven maanden cel, maar ging in beroep. “Mijn cliënt heeft geen criminele ingesteldheid”, pleitte advocate Nadia Lorenzetti. “Hij geeft toe dat hij voor 150 euro dat vals document had aangeschaft, maar hij heeft er uiteindelijk geen vlieg kwaad mee gedaan. Hij wou gewoon het werk, dat hij heel graag deed, behouden. Hij kon dankzij dit werk wat geld aan de kant zetten en zal blijven proberen asiel te verkrijgen tot zijn spaarpotje op is.”

Het hof besliste dan ook om hem de gunst van de opschorting te verlenen. De feiten werden wel bewezen verklaard, maar als de man de komende drie jaar geen nieuwe feiten pleegt, krijgt hij geen straf. (OSM)