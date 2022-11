Asielzoeker riskeert vier jaar cel voor verkrachting meisje (15) in auto in Roeselare

Een 26-jarige asielzoeker van Palestijnse afkomst ontkende dat hij in zijn auto op een parking in Roeselare een 15-jarig meisje heeft verkracht. Hij moest zich voor de rechtbank in Kortrijk verantwoorden en riskeert vier jaar cel. “Ik was verliefd en we kenden elkaar al zeven maanden”, klonk het bij de verdediging.

Op 28 februari 2021 wachtte Thaer A. het meisje op aan de instelling in Roeselare waar ze verbleef. Ze leerden elkaar aan het station kennen en hadden nadien nog enkele keren afgesproken. Dat verliep met ups en downs, elkaar blokkeren en opnieuw deblokkeren op sociale media,… Aan de instelling was A. al enkele keren weggejaagd toen hij haar wou zien of spreken. “Hij was verliefd, maar zijn gevoelens bleven onbeantwoord”, aldus de openbare aanklager. “Toen hij haar zag wandelen, zag hij zijn kans, greep haar bij de arm en sleurde haar in zijn auto. Op een parking betastte hij haar, trok haar aan de haren en penetreerde haar. Ze huilde en vroeg hem te stoppen. Uiteindelijk kwam hij al masturberend klaar.”

Uiteindelijk werd klacht ingediend na een zelfmoordpoging van het meisje. Aanvankelijk ontkende hij alles, maar na de vondst van sperma op het tshirt van het meisje bekende hij dat ze in de auto gekust en geknuffeld hadden. Toen het hem te heet werd, sloeg hij naar eigen zeggen de hand aan zichzelf. “Van aanrakingen in de schaamstreek of penetratie was geen sprake”, aldus de advocaat van A. “Er zijn geen blauwe plekken of schrammen vastgesteld.” De aanranding van de eerbaarheid en belaging ontkende hij niet. “Misschien was hij wat te opdringerig”, aldus zijn advocaat. Vonnis op 10 januari. (LSi)