Arts voor tweede keer in vijf jaar veroordeeld voor teveel alcohol achter het stuur: “Verontschuldig me, voor de tweede keer”

“Ik weet dat ik een voorbeeldfunctie heb, maar verontschuldig me, voor de tweede keer.” Een 41-jarige arts uit Anzegem wrong zich op de politierechtbank in Kortrijk in alle bochten om gezichtsverlies en een mogelijk rijverbod te beperken. Voor de tweede keer in vijf jaar tijd kon hij met teveel alcohol achter het stuur betrapt worden.

De alcoholcontrole vond dit keer op 23 april 2023 in Deerlijk plaats. De arts was na een etentje bij vrienden op weg naar huis. Een agent gaf het bevel om de controlepost in te rijden, maar de arts deed dat niet. “Hij had de agent gewoon niet opgemerkt”, aldus advocaat Klaas Denollet. “Van zodra hij een motorrijder achter zich aan kreeg, heeft hij zich langs de kant gezet.”

De alcoholcontrole bleek positief: 1,47 promille. En dat was niet voor het eerst, want ook in 2019 liep hij al eens tegen de lamp. Bovendien stond de man nogal wankel op de benen en bleken zijn reacties niet meer wat ze zouden moeten zijn. “Hij heeft wel soms last van evenwichtsstoornissen”, probeerde de advocaat het bizarre gedrag nog wat te verantwoorden. De politierechter liet zich niet van de wijs brengen en veroordeelde de arts zowel voor alcoholintoxicatie, dronkenschap als voor het negeren van een bevel van een agent. Een boete van 1.200 euro en een rijverbod van één maand was haar oordeel. (LSi)