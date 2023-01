Een dokter uit Kortrijk riskeert een serieus rijverbod en een alcoholslot wegens rijden onder invloed en vluchtmisdrijf.

Hij veroorzaakte drie ongevallen en was telkens dronken. Eén keer had hij zelfs 4,3 promille alcohol in het bloed.

De Kortrijkse arts weet over enkele weken welke straf de politierechter hem geeft. (bron: HLN)