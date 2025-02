Ardooienaar speelde drie weken lang taxichauffeur voor drugsdealers: jaar effectieve celstraf

Een 47-jarige Ardooienaar heeft voor de Brugse rechtbank een jaar effectieve celstraf gekregen omdat hij zich als taxichauffeur liet inschakelen door drugsdealers.

W.B. werd geklist toen hij op 22 augustus 2023 rond 2.30 uur ’s nachts heel traag met een Citroën C3 door Houthulst reed. Hij leek duidelijk op zoek naar iets en de politie besloot zijn wagen te controleren. Op de passagiersstoel lag een zakje met ruim 9 gram cocaïne. Op de vloer van de wagen werden ook nog 105 roze xtc-pillen aangetroffen.

De beklaagde stelde dat de drugs niet van hem waren en dat hij de eigenaar net thuis had afgezet. Verder onderzoek wees uit dat W.B. zich als taxichauffeur liet inschakelen om drugsdealers rond te voeren. Op drie weken tijd had hij in totaal twaalf dergelijke ritten uitgevoerd. Per opdracht kreeg hij naast 80 euro ook cocaïne en xtc-pillen.

Ook de 24-jarige O.R. uit Houthulst moest in de beklaagdenbank plaatsnemen. W.B. had de nacht van zijn arrestatie haar vriend bij haar thuis afgezet. In haar woning trof de politie 2,6 gram van notoire ‘zombiedrug’ flakka aan. De Poolse gaf toe dat ze de drug al twee maanden lang bijna dagelijks gebruikte, veelal in combinatie met cocaïne. Ze bleek ook flakka en cocaïne te verkopen.

Vonnis

De verdediging vroeg tevergeefs om W.B. een straf met uitstel op te leggen. Zijn wagen werd verbeurdverklaard. O.R. kreeg zes maanden voorwaardelijke celstraf. De vrouw moet haar drugsprobleem aanpakken. (AFr)