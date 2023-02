Arbeiders werkten zonder valbeveiliging op tien meter hoogte in De Panne, maar aannemer krijgt geen straf opgelegd

De 39-jarige zaakvoerder van een bouwbedrijf uit Lendelede heeft voor de Brugse rechtbank opschorting van straf gekregen voor welzijnsinbreuken en belemmering van toezicht. N.D. liet vier arbeiders zonder valbeveiliging op tien meter hoogte werken.

Op 7 december 2021 voerde de inspectie een controle uit op een werf in De Panne. Er waren vier arbeiders dakisolatie aan het aanbrengen. “Op tien meter hoogte maar zonder valbeveiliging”, verduidelijkte de arbeidsauditeur. “Er waren ook geen leuningen voorzien. Hun werkgever weigerde achteraf hun namen over te maken aan de controleurs.” De inspectie beval de onmiddellijke stopzetting van de werken. Vervolgens liet zaakvoerder N.D. (39) de inspectie weten dat hij het dan zelf wel zou doen.

Minnelijke schikking

De Roeselarenaar kreeg een minnelijke schikking van 800 euro, maar betaalde die niet waarna hij voor de rechtbank werd gedaagd. Het arbeidsauditoraat vroeg zes maanden celstraf en 19.200 euro boete, beiden eventueel met uitstel. Tijdens de pleidooien verduidelijkte N.D. dat hij de minnelijke schikking wel degelijk betaalde, maar te laat. Hij gaf alle feiten toe en vroeg met succes de gunst van de opschorting. “Het waren de werknemers die hun naam niet in het dossier wilden”, verklaarde hij. “Intussen hebben we nog een werfcontrole gekregen maar daar was alles in orde.” (AFr)