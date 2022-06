Arbeider raakt met hals gekneld tussen loodzware machines: betonbedrijf uit Sint-Eloois-Vijve krijgt fikse boete

Een betonbedrijf uit Sint-Eloois-Vijve heeft in de Brugse rechtbank 24.000 euro boete gekregen, de helft met uitstel, voor een arbeidsongeval waarbij een Poolse uitzendkracht zwaar gewond raakte aan de hals.

Op 1 juli 2020 was een 32-jarige Pool uit Ingelmunster als uitzendkracht aan de slag op de vestiging van Van Thuyne Gewelven in Sint-Baafs-Vijve. Toen hij met een rolbrug over de betonlijnen een plotter van anderhalve ton wou verplaatsen, liep het mis. Een collega die bezig was met een andere rolbrug waarschuwde voor een botsing waarop het slachtoffer in paniek een verkeerde knop indrukte.

De onfortuinlijke Pool raakte met zijn hals tussen de plotter en een cementzuigmachine gekneld. Zijn schildklier scheurde evenals een spier en het kraakbeen in zijn hals. De man werd in het ziekenhuis enkele dagen in een kunstmatige coma gehouden. Sinds het ongeval kan hij geen zware arbeid meer verrichten.

Onderzoek bracht inbreuken op het welzijnsbeleid aan het licht. “Zo bleek de werkpostfiche niet behoorlijk ingevuld”, stelde arbeidsauditeur Jeroen Lorré. “Het slachtoffer kreeg gebrekkige instructies en droeg bovendien geen helm. Op 5 juni 2019 gebeurde in de vestiging van de beklaagde in Ooigem een gelijkaardig ongeval. En bij een controle na het ongeval in 2020 werden opnieuw inbreuken vastgesteld.”

Volgens de advocaat van het bedrijf namen de zaakvoerders de administratie te licht op. “Nu zijn hun ogen opengegaan”, pleitte hij. “Het actieplan dat met de inspectie werd opgesteld werd tot op de letter uitgevoerd.” (AFr)