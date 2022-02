Arbeider overleeft val van vijf meter in Eernegem: dakwerker krijgt fikse boete

Een 30-jarige dakwerker uit Wondelgem bij Gent heeft in de Brugse rechtbank een geldboete van 4.800 euro gekregen voor een zwaar arbeidsongeval waarbij een arbeider vijf meter naar beneden viel.

Het slachtoffer, een toen 23-jarige Bulgaar uit Gent, was op 9 september 2020 samen met vier anderen aan de slag op een werf langs de Hoogstraat in Eernegem.

Zware breuken

De man stond op het dak van een woning maar verloor zijn evenwicht en viel vijf meter naar beneden. De mughelikopter bracht het slachtoffer met zware breuken over naar het ziekenhuis in Oostende. De man was niet in levensgevaar.

De inspectie stelde vast dat er op de werf geen enkele vorm van valbeveiliging aanwezig was. De zaakvoerder, T.D. (30), was twintig minuten voor het ongeval nog op de werf geweest om de werken te controleren maar had volgens het gerecht geen veiligheidsinstructies gegeven.

Geen correcte risicoanalyse

Er bleek ook geen correcte risicoanalyse uitgevoerd. T.D. kreeg een geldboete van 2.000 euro aangeboden, maar betaalde die niet waardoor de zaak voor de rechtbank kwam. Hij kwam evenwel niet opdagen voor zijn proces. (AFr)