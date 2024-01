Arbeider mept collega met brooddoos tegen de grond in Zeebrugse haven: “Hij werd al wekenlang getreiterd”

Een 36-jarige man uit Knokke-Heist moet zich voor de Brugse rechtbank verantwoorden voor opzettelijke slagen en verwondingen aan een collega.

Op 14 februari 2023 zat beklaagde H.G., een Bruggeling van Ethiopische origine, tijdens de middagpauze met zijn gsm te bellen in de refter van een Zeebrugs havenbedrijf. Toen een collega daar een opmerking over maakte kwam het tot een schermutseling waarbij de beklaagde het slachtoffer in het gezicht sloeg met zijn brooddoos. Het slachtoffer, een 44-jarige Iraakse Bruggeling, werd geraakt aan de slaap en viel tegen de grond.

Drie dagen werkonbekwaam

“Hij kwam op zijn rechterarm terecht en liep een snijwonde op boven zijn linkeroog”, pleitte meester Stijn Leliaert. “Hij was erg aangedaan en kon drie dagen niet werken.”

Omdat H.G. niet bereid was de schade te vergoeden en bleef beweren dat hij hij werd uitgelokt – hoewel getuigen dit tegenspraken – daagde het parket hem voor de rechtbank. Arbeidsauditeur Evi De Clercq stelde de rechtbank voor om H.G. geen straf, maar wel voorwaarden op te leggen. “Zoals een gedragstraining”, verduidelijkte ze. Daarbij verwees ze naar het blanco strafblad van H.G., die na de feiten ontslagen werd.

Provocaties in refter

De verdediging bleef erbij dat de feiten werden uitgelokt. “Mijn cliënt werd al wekenlang getreiterd door zijn collega”, pleitte zijn advocaat. “Telkens hij in de refter kwam, werd hij geprovoceerd. Hij werd versleten voor ‘domme Afrikaan’ en telkens hij aan het bellen was kwam die collega hem vragen wie hij aan de lijn had. Op de dag van de feiten was het weer van dat en mijn cliënt ging verhaal halen. Hij kreeg een duw en reageerde met een slag van zijn brooddoos. De getuigen zagen enkel dat laatste.”

Het slachtoffer vroeg een schadevergoeding van 1.000 euro. “Een zwaar overdreven bedrag dat mijn cliënt helemaal niet kan betalen”, besloot de advocaat van H.G. De uitspraak volgt op 16 februari. (AFr)