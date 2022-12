Anzegemnaar (57) krijgt 10 maanden cel en moet dementerende moeder 102.000 euro terugbetalen na verbrassen vermogen

Een 57-jarige man uit Vichte (Anzegem) moet zijn dementerende moeder 102.000 euro terugbetalen. Dat bedrag ontfutselde hij haar toen ze zelf niet meer in staat was haar belangen en vermogen te beheren. De Kortrijkse strafrechter gaf hem bij verstek ook een effectieve celstraf van 10 maanden. “De zorgvolmacht die hij verkreeg, betekende het startschot om zijn dementerende moeder op te lichten”, aldus de bewindvoerder van het slachtoffer.

De vrouw was dementerend. In 2017 slaagde zoon Karim W. (57) erin voor haar een zorgvolmacht te bekomen. Dat betekende dat hij haar belangen en vermogen kon beheren van zodra ze daar zelf niet meer toe in staat was. “Hij verzilverde eerst haar levensverzekering en haalde daarna stelselmatig elke week 2.000 euro af”, aldus de bewindvoerder van de vrouw. “In totaal voor 102.000 euro.”

Klacht bewindvoerder

Pas na een klacht van de bewindvoerder bracht een onderzoek de oplichtingen aan het licht. “Hij isoleerde haar en verbraste alles”, aldus nog de misnoegde bewindvoerder. Tijdens zijn verhoren gaf Karim W. aan dat alles met toestemming van zijn moeder gebeurde en diende om de luxueuze levensstijl van zijn ex te financieren. W. heeft vandaag geen vaste woonplaats en kwam ook niet voor zijn proces in de rechtbank opdagen. (LSi)