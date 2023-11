Antwerpse nepjuwelier moet bejaard echtpaar 229.750 euro terugbetalen en krijgt twee jaar cel: “Juwelen waren tot honderd keer minder waard”

Een 31-jarige Antwerpse man die handelde in valse juwelen moet een bejaard echtpaar uit Koksijde liefst 229.750 euro terugbetalen. De man kreeg ook twee jaar cel met uitstel en 1.600 euro boete wegens oplichting. Hij verkocht een vrouw van 81 talloze juwelen en liet haar geloven dat ze echt waren, maar ze bleken allemaal vals te zijn. “Een armband waarvoor de vrouw liefst 30.000 euro betaalde, bleek na schatting slechts 300 euro waard te zijn. Tot honderd keer minder!”

Tussen 2020 en en 26 december 2021 ging de 31-jarige Antwerpenaar R.S. regelmatig langs in het vissershuisje van de 81-jarige vrouw en haar 99-jarige man uit Koksijde. De eerste keer deed hij dat als koerier van een internetbedrijf. Hij moest de vrouw een armband leveren die ze online had gekocht. Bij de levering merkte hij op dat de 81-jarige vrouw gek was van juwelen en er nog meer wou bestellen. Hij maakte de vrouw wijs dat hij zelf handelaar was in juwelen en overhaalde haar voortaan bij hem te kopen. Zo kon hij de vrouw overtuigen op anderhalf jaar tijd liefst 244.100 euro aan juwelen bij hem te kopen.

Kleindochter grijpt in

De kleindochter van het bejaarde echtpaar, dat regelmatig voor hen boodschappen deed, begon echter onraad te ruiken en greep in. Dat gebeurde op 26 december 2021. “Ze was die dag op bezoek, net op het moment dat R.S. een reeds betaalde armband zou leveren”, sprak de advocaat van het echtpaar. “Daarvoor betaalde de oma liefst 30.000 euro. Ze plaatste haar auto uit het zicht, en toen R.S. aanbelde met bij hem twee Indische mannen, belde ze de politie.”

De politie viel het huis binnen tot groot ongenoegen van de oma. “Wat heb jij nu gedaan! zei haar oma zelfs aanvankelijk boos. Maar ze kreeg gelijk. De geleverde armband was amper 300 euro waard, liefst honderd keer minder! En alle in beslag genomen juwelen, waarvoor de oma liefst 244.100 euro had betaald, bleken volgens een juwelier nep te zijn en amper 16.000 euro waard te zijn.”

Twee jaar cel

De Antwerpse nepjuwelier vroeg zelf de vrijspraak. Hij houdt vol dat hij zelf niet wist dat de juwelen nep waren en hij bij de verkopen telkens een contract opstelde. De rechter veegde dat van tafel, temeer de Antwerpenaar wél ervaring had in de diamantsector en dus wist dat de juwelen vals waren. Hij kreeg twee jaar cel met uitstel en 1.600 euro boete. Hij moet het bejaarde echtpaar in totaal 229.750 euro terugbetalen. De vrouw schreef immers ook een bedrag van bijna 25.000 euro over, maar daarbij liet ze én haar handtekening én een kopie van haar identiteitskaart na. Dat bedrag kon dus niet teruggevraagd worden. De twee Indiërs die de Antwerpenaar bij de verkoop op 26 december vergezelden, werden vrijgesproken. Zij wisten volgens de rechter van niets. (JH)