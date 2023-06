Animal Rights wil slachthuis Verbist in beroep laten veroordelen voor dierenmishandeling

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights wil in beroep slachthuis Verbist uit Izegem en de voormalige uitbater veroordeeld zien voor dierenmishandeling. In eerste aanleg werden ze daarvoor nog vrijgesproken, omdat de beelden die werden gemaakt als bewijs, nietig werden verklaard.

In september 2017 plaatste Animal Rights camera’s in het slachthuis waarmee ze beelden schoten hoe dieren zwaar mishandeld werden. Ze werden met stokken in een box gejaagd en kregen elektrische schokken. In sommige gevallen werden ze onverdoofd geslacht. Slachthuis Verbist is inmiddels al geruime tijd dicht en zelfs gesloopt.

“De beelden spreken voor zich. Wij willen eindelijk gerechtigheid zien voor de mishandelde dieren die hun laatste momenten schreeuwend doorbrachten in dit horrorslachthuis”, zegt Animal Rights campagneleider Els Van Campenhout. “De mishandelingen vonden plaats op onbewaakte momenten. Deze gruwelijkheden mogen niet ongestraft blijven!”

De rechter in eerste aanleg sprak het slachthuis en de uitbater vrij voor dierenmishandeling. Ze werden uiteindelijk veroordeeld tot een boete van 8.000 euro voor het slachthuis en 4.000 euro voor de uitbater voor onregelmatigheden bij transport en inbreuken tegen de hygiëne. Animal Rights ging tegen deze beslissing in beroep, maar het parket volgde niet. Hierdoor is de straf die het slachthuis kreeg, definitief. Maar er is ook nog de burgerlijke procedure. Hierin kan Verbist wel nog veroordeeld worden.

Op burgerlijk vlak wil Animal Rights wel nog dat de beelden als bewijs worden aanvaard. “De eerste rechter zegt dat de beelden de privacy overschrijden, maar ik hoop dat de slinger in beroep wel doorslaat naar het dierenwelzijn”, aldus de advocaat van Animal Rights, Anthony Godfroid. “Het gaat om een juridische strijd op hoog niveau. In Frankrijk en Duitsland worden de beelden van dierenrechtenorganisaties wel aanvaard als bewijs. Ik hoop het hof van beroep van Gent te overtuigen zich te laten inspireren door de rechtspraak bij onze buren.”

Het slachthuis wijst erop dat er werd ingebroken om de camera te plaatsen en een tweede maal werd ingebroken om de camera terug mee te nemen. Bovendien is er in het slachthuis constant een dierenarts aanwezig en een controleur van het FAVV. “En bovendien een controleur van Delhaize en Colruyt aan wie het vlees werd geleverd”, merkt de advocaat van Verbist op. “En allen hebben ze nooit inbreuken tegen de dierenwelzijnswet vastgesteld.” Ook de advocate van slachthuisoprichter Verbist ontkent dat er onregelmatigheden waren. “Hij is gepassioneerd door dieren. Het lijden van dieren zou onmiddellijk tot kwaliteitsverlies leiden, dus dat zou hij nooit hebben toegestaan.”

Intussen hadden tijdens de zitting een twintigtal demonstranten van Animal Rights post gevat op het nabij gelegen plein van de Kouter om met een stil protest aandacht te vragen voor de rechtszaak.

De uitspraak volgt op 29 september.